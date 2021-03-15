قرض بدون تحويل راتب البنك الاهلي السعودي للمواطنين والمقيمين بالمملكة

قرض بدون تحويل راتب البنك الاهلي ، وهو احد الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك الاهلى السعودي إلى جميع الأشخاص، ويقدم البنك تمويل بدون تحويل راتب البنك الاهلى للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر هذا التمويل من اهم ما يميز البنك الاهلى التجاري، ويسعى البنك إلى تقديم افضل الخدمات والقروض إلى جميع عملائه، ويعتبر تمويل شخصى بدون تحويل راتب البنك الاهلى من التمويلات التي يبحث عنها أشخاص كثيره، حيث أن هناك شركات ترفض تحويل راتب موظفيها مما يعيق حصولهم على أي من القروض، وجاء البنك الاهلى بحل هذه المشكلة بتقديمه قرض البنك الاهلى بدون تحويل راتب.

قرض بدون تحويل راتب البنك الاهلي

يتميز البنك الاهلى السعودي بسهولة اجرائات الحصول على تمويل شخصى بدون تحويل راتب بنك الاهلى، وأيضا يقدم البنك فترة سداد كبيره تصل إلى 6 سنوات، وأيضا سهولة اجرائات الحصول على قرض بدون تحويل راتب البنك الاهلى، ومن اهم المميزات أيضا هو تقديمه قروضه إلى أي شخص سواء مواطن سعودي أو وافد، وقد وضع البنك عدد من الشروط التي لابد أن تتوافر في كل من يريد الحصول على تمويل شخصى بدون تحويل راتب، وسوف نتعرف على كل هذه الشروط من خلال السطور القادمة، ونعرض لكم الخطوات التي يجب اتباعها من اجل التقديم على قروض بدون تحويل راتب.

أولا لابد أن يكون العميل احد موظفي احد القطاعين سواء قطاع عام أو قطاع خاص.

يجب على العميل السعودي راتبه لا يقل عن 3000 ريال، وللعميل الأجنبي عن 4000 ريال.

فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث اشهر لغير السعوديين.

لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط.

تحقيق الشروط التي يطلبها البنك من العميل.

شروط قرض البنك الاهلى بدون تحويل راتبطريقه الحصول على تمويل البنك الاهلى بدون تحويل راتب

هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها عند التقديم للحصول على قروض بدون تحويل راتب البنك الاهلى، وهى كالتالي.

عليك أولا القيام بملئ النموذج الخاص بطلب الحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي التجاري. ثم تقوم بتقديم نسخة من بطاقة الرقم القومى للمواطنين السعوديين أو صورة الإقامة للوافدين. تقديم خطاب رسمي معتمد من جهة العمل التي يعمل بها مقدم الطلب به الوظيفة والراتب الشهرى وتاريخ بدا الوظيفة. بعدها يمكن الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب البنك الاهلى.