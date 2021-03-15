القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم وموعد المباراة .. هل هي قناة مكسبي Mksaby؟

نقدم لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم المباراة التي تجمع ما بين الفريقين علي ملعب مولينيو، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويأمل ليفربول من خلال هذه المباراة أن يخرج من الكبوة التي يعاني منها في الوقت الحالي، وخاصة بعد الهزائم المتتالية التي تلاقها الفريق في الدوري على ملعب آنفيلد، ويتساءل الجميع هل قناة مكسبي تنقل ماتش ليفربول اليوم وحتى الآن لا تعلن القناة أي تفاصيل.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون هي قنوات شبكة بي ان سبورت، حيث سيتم إذاعة المباراة علي قناة بي ان سبورت 1 HD premium، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق رؤوف خليف، وأيضا سوف تذاع المباراة على قناة بي ان سبوت 2HD premium.

كما سوف تذاع المباراة على قناة بي ان سبورت كونكت، كما سوف تذاع المباراة على قناة بي ان سبورت 1hd English، وأما عن القنوات المجانية التي تذيع مباراة ليفربول اليوم.

قناة Sport Klub 1 HD Slovenija

قناة Sport Klub 1HD Croatia

قناة Digi Sport 1 HD Romania

قناة beIN Sports HD 11 EN

قناة beIN Sports HD 14 FR

قناة SuperSport HD 2 alb

قناة Ziggo Sport Select HD

قناة Sport Klub 1 Montenegro

قناة Match! TV

قناة CBC Sport HD

قناة Varzish Sport HD

قناة LaLiga TV Bar

قناة Movistar LaLiga HD

قناة Eleven Sports 1 HD

قناة Eleven Sports 1 HD portugal

قناة DAZN 1 HD

قناة Max Sport 4 HD

قناة Spiler 2 TV

قناة beIN Sports Connect

قناة Canal + Premium Poland

قناة Setanta Sports Euro Asi

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون

من المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021م، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويدخل فريق ليفربول هذا اللقاء بنية تصحيح الأوضاع بعد النتائج السيئة التي عاني منها الفريق هذا الموسم، فالفريق يقبع حاليا في المركز الثامن في ترتيب الدوري، وهو مركز لا يليق بحامل اللقب الموسم الماضي.

فلم يتمكن الفريق سوي من جمع 43 نقطة فقط خلال مشواره في الدوري هذا الموسم، وعلى الوجه الأخر فإن فريق وولفرهامبتون يدخل اللقاء ويرغب في تحقيق نقاط المباراة الثلاثة، وهو ما سوف يساعده على تحسين مركزه في الدوري الإنجليزي.

فالفريق في الوقت الحالي يقبع في المركز الثالث عشر من ترتيب الدوري، حيث أن الفريق لم يتمكن سوي من جمع 35 نقطة فقط، ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة ومتعة كبيرة ويمكنكم متابعتها على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم.