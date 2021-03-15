موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين الفترة الثانية السبت القادم1442هـ

موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ، الفترة الثانية يوم السبت القادم الموافق 21 من شهر مارس لعام 2021م، الموافق 8 من شهر شعبان 1442هـ، بالمملكة العربية السعودية، حيث تستعد هيئة تقويم التعليم والتدريب، لبدء إطلاق الاختبار العام، لكل من المعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية ، والذين قامو بإنهاء كافة إجراءات التسجيل، مع العلم أن مدة الاختبار العام للرخصة المهنية، يستغرق 7 أيام، أي أنه سوف ينتهي يوم 27 من شهر مارس 2021م، الموافق 14 من شهر شعبان 1442هـ، والجدير بالعلم أيضًا أن اختبارات الرخصة المهنية المقدمة من الهيئة بالمملكة، وفق رؤية المملكة 2030م، تعمل على أن تكون حافز مؤثر لرفع جودة التعليم والتدريب، والارتقاء بكفاءات المعلمين والمعلمات لأعلى المستويات، بالسعودية

والجدير بالذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد أعلنت في وقت سابق عن إنهائها من كافة إجراءات اختبارات الفترة الأولى، هي ما يطلق عليه اسم اختبار التخصص، في شهر يناير السابق للعام 2021م، للمعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية، مع التأكيد على أن موعد إعلان نتائج جميع مجتازي اختبارات الرخصة المهنية، للمعلين والمعلمات، سوف يعلن يوم 30 مايو لعام 2021م، الموافق 13 من شهر شوال لعام 1442هـ، وتتبعه إصدار مباشر للرخصة المهنية لهم، مع العلم أن الهيئة قامت في وقت سابق أيضًا بتوضيح إمكانية المعلم من إعادة الاختبار مرة أخرى، وذلك في حالة عدم استطاعته اجتياز الاختبار أول مرة، أو في حالة رغبة المعلم من تحسين مستوى درجة اختبار الرخصة المهنية، مع العلم أنه لا يشترط إعادة كلا الاختبارين، أي الاختبار العام واختبار التخصص، ولكن يمكن إعادة الاختبار الذي يريد المعلم تحسين درجته فيه فقط، دون الآخر، أو في حال إبداء المختبر رغبته في تحسين مستوى درجة الاختبار بما بتوافق الخطة السنوية للاختبارات.

فوائد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بالمملكة

والجدير بالذكر أن اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، لها العديد من الفوائد وفق ما أوضحته الهيئة، وهي كالتالي:

تستخدم نتائج اختبار الرخصة المهنية، للحصول على الرخصة المهنية التعليمية، وذلك لكافة المشتغلين في الوظائف التعليمية. تستخدم نتائج اختبارات الرخصة المهنية، في المفاضلة للوظائف التعليمية بالمملكة، من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم السعودية، وكذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة. تتيح نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، المقيدين على رأس العمل، وكذلك الراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس، من حاملي شهادات البكالوريوس، التسجيل للحصول على الاختبار بجزأيه التربوي العام والتخصص.

والجدير بالعلم أن هيئة التقويم والتدريب بالمملكة، تقوم بالعديد من المهام الرئيسية، نذكر منها التالي:

القيام بتحديد المعايير الوطنية في مناهج التعليم العام، وكذلك تقويم التعليم والتدريب.

الارتقاء بأعمال القياس والاختبارات في نظام التعليم والتدريب.

القيام بترخيص المهنيين والعاملين في التعليم والتدريب.

القيام بتسجيل المؤهلات والجهات المانحة

العمل على تقويم أداء مؤسسات التعليم والتدريب، وكذلك البرامج المنتهية بمؤهل.

القيام بتوظيف نتائج التعليم والتدريب، والعمل على رفع جودتهما لتساهم في الارتقاء باقتصاد المملكة، والتنمية الوطنية.

القيام بوضع المؤشرات وقياسها وتطويرها ومشاركة الاستشارات والمعرفة والبحوث ودعم الابتكار.