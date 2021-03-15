أخبار اليمن : للأمهات: 6 خطوات سهلة لفهم مشاعر طفلك

للأمهات: 6 خطوات سهلة لفهم مشاعر طفلك
يصعب فهم مشاعر الأطفال بسهولة بدايًة من الحماس مروراً بالغضب والشعور بالإحباط، لأنهم غير قادرين على التحدث ووصف تلك المشاعر القوية لفهمها ومن ثم تنظيمها، وبالتالي القدرة على التعبير عنها.
نستعرض لكم في التقرير التالي، طريقة فهم مشاعر طفلك من سن 3 إلى 6سنوات، وفقًا لما ذكره موقع "raising children".
لماذا تحتاج إلى فهم مشاعر طفلك؟
يرغب الأباء دومًا في التخلص من عناد أطفالهم، لكن في كل مرة لا يرغب الوالدين في فهم مشاعر الطفل، مما يؤدي إلى نشوب الخلافات دومًا بينهم، لذا يساعد فهم مشاعر الطفل على معرفة سلوكياته في اللعب وفي أثناء أداء الأنشطة والمواقف التي قد يواجهها.
خطوات لفهم مشاعر طفلك
1- اختيار شعور وليكن على سبيل المثال الحماس.
2- اختيار توقيت للتحدث مع الطفل حول الشعور مع ربطه بمشاعرك، مثل أشعر بالحماس حين اللعب معك، كيف تشعر أنتَ الآخر؟
3- تعتبر لغة الجسد هامة جدًا عند التعبير عن الشعور، يجب أن تظهر مشاعر الحماس على وجهك وجسدك، مثل أن تصفق بيديك أو القفز أو أي شيء يعبر عن حماسك على الوجه.
4- من المهم قول الشعور عند أدائه، فالحركة مع الصوت تؤثر على طفلك.
5- الطلب من الطفل أن يظهر حماسته على جسده أو وجهه.
6- يمكن أيضًا التحدث عن مشاعر مختلفة وإظهار ذلك على الجسد، مما يساعد على فهم المشاعر الأخرى ويساعد طفلك في التعبير عنها.*المصدر/ الكونستلو
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