أخبار اليمن : الامانة.. إخماد حريق في هناجر بشارع بينون

الامانة.. إخماد حريق في هناجر بشارع بينون
أخمدت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة ظهر اليوم، حريق هائل نشب في هناجر لبيع الإطارات وورش ميكانيك وبنشر ولحام بشارع بينون في مديرية السبعين.
وأوضح مدير الدفاع المدني بالأمانة العقيد محمد بهيش أن عشر سيارات إطفاء ووايتات شاركت في إخماد الحريق ومنع انتشاره للمنازل والمحلات المجاورة.
وأشار إلى أن الحريق خلف خسائر مادية دون وقوع إصابات.. لافتا إلى تضرر الهناجر والمحلات وست سيارات منها ثلاث في الشارع العام، وتضرر أحد المنازل بشكل جزئي.
ودعا بهيش عبر تصريح نشرته وكالة سبأ، إلى ضرورة الالتزام بتوفير وسائل الأمن والسلامة في المرافق العامة والخاصة، للحد من حوادث الحرائق وأضرارها في الأرواح والممتلكات.
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