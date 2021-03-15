ماذا قال شاكيري عند مقارنته بصلاح؟

تحدث لاعب وسط ليفربول، السويسري شيردان شاكيري، عن نتائج "الريدز" الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب مقارنة تسديداته بقدمه اليسرى مع تلك التي ينفذها النجم المصري محمد صلاح.

وفي حديث لموقع "سكاي سبورتس"، أوضح شاكيري أن ليفربول لا يمر بأفضل أوقاته، مشددا على أن ما يحدث مع ناديه "أمر طبيعي، وكل ناد كرة يمر أحيانا بفترة حافلة بالتقلبات".

وأشار شاكيري إلى عدد من العوامل التي أثرت على أداء ليفربول، كالإصابات التي تعرض لها عدد من لاعبي النادي، هذا إلى جانب غياب الجماهير عن الملاعب بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأضاف النجم السويسري قائلا: "يمثل الجمهور قوة محفزة لنا، فكثيرة هي المناسبات التي أعادنا فيها تشجيعهم لضبط خطوطنا في الملعب، وقلب نتائج المباريات".

وتابع قائلا: "علينا العودة إلى المسار الصحيح، واستعادة الثقة للفوز بالمباريات مجددا. فريق كبير من عيار ليفربول قادر على تحقيق ذلك".

وردا على سؤال يتعلق بتصريحات لنجم ليفربول السابق، أندرو روبرتسون، والتي قال فيها إن "شاكيري صاحب أقوى قدم يسرى في ليفربول، وهو يتفوق بهذه الميزة على محمد صلاح"، أوضح النجم السويسري: "قدمي اليسرى ليست سيئة"، متجنبا بدبلوماسية أي ذكر لمحمد صلاح.

واسترسل شاكيري قائلا: "استعرضت قوة ودقة قدمي اليسرى في بعض التدريبات الخاصة بليفربول مع ركلات حرة وضربات زاوية، وقد يكون هذا السبب وراء ما قاله روبرتسون. لدينا لاعبين مميزين بأقدامهم اليسرى، وأنا لست الأفضل بينهم".

وكان تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية أشار إلى أن ليفربول يسعى لتعزيز خط هجومه، بأحد المواهب الواعدة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه سيضطر "لموازنة الحسابات"، للتخلي على 5 من لاعبي الفريق، هم شاكيري، والبلجيكي ديفوك أوريغي، جنبا إلى مع ثلاثي الفريق الذي يلعبون في أندية أخرى في الوقت الحالي على سبيل الإعارة وهم ماركو غروجيتش في بورتو البرتغالي، وثنائي كارديف سيتي شي أوجو وهاري ويلسون.