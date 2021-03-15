الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية

أدى رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، ووزراء حكومته، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام البرلمان.

وانطلقت الاثنين، جلسة البرلمان المخصصة لأداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين الدستورية، لتبدأ في مباشرة أعمالها. وحضر الجلسة غالبية أعضاء البرلمان الليبي وسفراء أجانب، فيما يتوقع أن تتم، الاثنين، مراسم تسليم السلطة للمجلس الرئاسي الجديد والحكومة. وخلال جلسة البرلمان، تعهد عبد الحميد دبيبة، بـ"الحفاظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها".

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