البرلمان العربى يناقش استهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - أعلن عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى أنه سيعرض على مكتب البرلمان العربى خلال اجتماعه المقبل تخصيص الجلسة العامة القادمة للبرلمان العربى المقرر عقدها بداية شهر ابريل 2021م، بشكل كامل لمناقشة موضوع واحد فقط وهو الحملة الممنهجة لاستهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان.





وأضاف رئيس البرلمان العربى أن عددا من الدول العربية تعرضت خلال الفترة الأخيرة لحملة اتهامات باطلة تم خلالها إصدار بيانات وتقارير وقرارات تتضمن أكاذيب وافتراءات حول أوضاع حقوق الإنسان فى الدول العربية لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية وتتجاهل الجهود العربية المبذولة فى هذا المجال، منوها بأن صدور هذه التقارير فى توقيت متزامن ومن أكثر من جهة يكشف بجلاء عن وجود مخططات لاستهداف الدول العربية، وهو ما يستدعى وقفة عربية جادة للتعامل مع هذه الحملة البغيضة والمغرضة. وأوضح رئيس البرلمان العربى أنه انطلاقا من مسئولية البرلمان العربى فى حماية أمن واستقرار الدول العربية ومواجهة كل ما يستهدف أمنها القومى، سيناقش البرلمان العربى فى جلسته القادمة سبل التعامل مع هذه الحملة الممنهجة، وآليات التصدى لمحاولات بعض الدول والجهات الخارجية تسييس قضايا حقوق الإنسان فى الدول العربية وتوظيفها كأداة للضغط والابتزاز بهدف التدخل فى شئونها الداخلية والإساءة إلى مكانتها وسمعتها الدولية.

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