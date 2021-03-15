إسرائيل: ننصح لبنان بعدم اختبارنا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، كانت قد انطلقت فى 14 أكتوبر الماضى، بوساطة أمريكية ورعاية من الأمم المتحدة، فى محاولة لحل نزاع بشأن حدودهما البحرية والذى أعاق التنقيب عن النفط والغاز فى المنطقة التى يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

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