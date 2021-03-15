الصين: تطعيم 65 مليون مواطن ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، كشف نائب مدير اللجنة، لى بين، عن توزيع 64.98 مليون جرعة حتى أمس الأحد، الموافق 14 مارس الجارى.

وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز"، أن بعض المناطق فى البلاد، مثل العاصمة بكين، تلقح الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا بعد الانتهاء من حملة التطعيم للمجموعات المعرضة للخطر، مثل الموظفين الحكوميين، وموظفى الموانئ، وعمال النقل.

وفى تصريحات للتلفزيون الحكومى، قال رئيس مركز مكافحة الأمراض فى الصين، جاو فو: "تأمل الصين فى تلقيح ما بين 70% و80% من سكانها بحلول نهاية هذا العام أو منتصف 2022، والوصول إلى مناعة القطيع فى ذلك الوقت"، ما يعنى تلقيح ما بين 900 مليون ومليار شخص.

وكانت الصين سمحت بطرح أربع لقاحات مضادة لكورونا فى الأسواق، من إنتاج "سينوفارم، وكانسينو، وسينوفاك".