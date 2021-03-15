رابط تصريح تنقل في الأردن وقت الحظر يبحث عنه الكثيرين وبشكل خاص بسبب أن المملكة الأردنية الهاشمية قد فرضت حظر التجوال الجزئي بدءًا من 6 مساء وحتى 6 صباحًا، وذلك بسبب زيادة الإصابات بفيروس كوفيد 19، وأصبح الكثير من المواطنين فى احتياج لاستخدام رابط تصريح التنقل من أجل تسهيل الخروج من المنزل أثناء فترة الحظر، بشكل خاص عمال المزارع أو المطاعم أو عمال البنوك وكذلك الحالات المرضية وصرف الأدوية أو الخروج من المستشفيات، والحالات الكثيرة الأخرى التي تحتاج لذلك التصريح من أجل الخروج وقت الحظر.

تصريح تنقل في الأردن

تصريح تنقل وقت الحظر في الأردن يمكن لأي شخص يحتاج إلى الخروج وقت الحظر أن يحصل على تصريح الخروج، حيث أن هناك الكثير من المواطنين الذين زاد بحثهم عن الرابط الخاص بتقديم هذا التصريح، حيث أنه يسهل الحصول على هذا التصريح الإلكتروني من أجل الخروج وقت الضرورة، وقد تم إغلاق المدارس والاتجاه إلى منصات التعليم عن بعد من أجل استكمال الدراسة، وقد تم فرض حظر التجوال في كافة المحافظات، ويمكن الحصول على رابط تصريح تنقل وقت الحظر في الأردن بسهولة من خلال الرابط الذي خصصته المملكة الأردنية الهاشمية سواء للمواطنين الأردنيين أو الوافدين والمقيمين فيها.

رابط تصريح نقل في الأردن وقت الحظر

إذا كنت ترغب في الحصول على تصريح تنقل وقت الحظر في المملكة في المملكة الأردنية الهاشمية يجب عليك اتباع الخطوات التالية من أجل الحصول على هذا التصريح:

يجب أن يتم الدخول أولًا إلى هذا الرابط https://www.stayhome.jo/.

يجب أن يتم اختيار سبب الخروج من أجل أن تحصل على التصريح، وذلك سواء كان الذهاب للمستشفى أو لمريض أو من أجل العمل إذا كنت تعمل فيجب ذكر السبب.

يتم تسجيل رقم المنشأة والرقم الوطني الخاص بالمواطن.

يتم تسجيل رقم الهاتف والضغط على الموافقة على الشروط وكتابة التعهد المذكور.

ثم بعد ذلك يجب انتظار رسالة خلال الهاتف بالموافقة أو الرفض وذلك من الجهات المسؤولة عن إخراج التصاريح.

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا ونود أن يكون نال إعجابكم.