التواصل مع الدعم الفني لنظام نور التعليمي 1442

التواصل مع الدعم الفني لنظام نور التعليمي، نظام نور التعليمي يعتبر التطبيق أو النظام الرسمي للكثير من الخدمات المتعلقة بالتعليم في السعودية مثل تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور، أو أداء الاختبارات والتعرف على نتائج الطلاب، وخدمات أخرى مختلفة تسهل على أولياء الأمور متابعة العملية التعليمية من المنزل بدلًا من الذهاب للمدرسة لأداء الخدمة المرادة، ولكن في بعض الأحيان قد يواجه الأهل مشكلة متعلقة بنظام نور سواء في التسجيل أو عدم الوصول للنظام، لذلك هناك حاجة كبير لرقم الدعم الفني لنظام نور أو أي طرق تواصل أخرى لنظام نور وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم.

الدعم الفني من نظام نور التعليمي

تتيح خدمة نور التعليمية ميزة الدعم الفني من منصة نور للتواصل مع الدعم الفني في أي وقت لحل المشكلة التي تواجه ولي الأمر أو الطالب أو أي من كان يستخدم نظام نور، حيث يعتبر من مميزات الدعم الفني لنظام نور أنه يمكن التواصل من أي مكان في أنحاء المملكة العربية السعودية مع الدعم والاتصال في أي وقت من مواعيد العمل للاستفسار عن المشكلات المراد حلها.

وأما عن رقم الدعم الفني الموحد لنظام نور فهو 01144753000، ويمكن الاتصال على الرقم سواء من داخل أو خارج المملكة.

كيفية التواصل مع دعم نظام نور الفني

من مميزات منصة نور التعليمية أنه يوفر أكثر من طريقة للتواصل مع الدعم الفني من نظام نور، وذلك حتى لا يكون هناك ضغط كبير على وسيلة واحدة للتواصل، كما أن وسيلة واحدة قد لا تتناسب مع جميع الأشخاص، ولذلك السبب تم توفير العديد من طرق التواصل مع الدعم الفني ومنها من خلال موقع نظام نور:

فتح البوابة الإلكترونية لنظام نور التعليمي.

يطلب الموقع تسجيل الدخول بكتابة مجموعة من البيانات الشخصية الخاصة بالفرد المسجل.

بعد ذلك يتم اختيار خدمة التواصل وتحديد المشكلة المطلوبة.

عند الانتقال للنموذج الخاص بالخدمة يتم تسجيل البيانات المطلوبة مثل المعلومات الشخصية ورقم الهاتف والبريد والاسم والهوية.

يجب أن يتم تحديد المشكلة ووصف الطلب في الحقول المخصصة والنقر على زر إرسال في النهاية.