ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 2021 على النايل سات لمتابعة أهم المباريات

ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 2021 على النايل سات يبحث عنه الكثيرون من عشاق الكرة المستديرة، وبشكل خاص في مصر من أجل متابعة الأحداث الرياضية وبشكل خاص المباريات الحصرية سواء في مصر أو حول العالم، وقناة اون تايم سبورت تقوم بتقديم البطولات الحصرية الهامة، وتنفرد كذلك بتقديم البطولات الكروية والألعاب المميزة، ويتبعها الكثيرين ويبحثون عن ترددها على النايل سات وذلك للقناة الأولى والثانية والثالثة لها.

قناة أون تايم سبورت

قناة أون تايم سبورت توسعت منذ بداية انطلاقها من سنوات عديدة من خلال البث لقناة واحدة فقط حتى أصبحت الآن تمتلك قناة وثانية وثالثة، حتى تكون ملمة بالبطولات الهامة من مختلف أنواع الرياضات المتعددة مثل بطولة كرة اليد أو كرة القدم وكافة الألعاب الرياضية المختلفة، لأنها تمتلك حقوق بث المباشر المباريات الهامة التي لا يمتلكها أحد، وهناك ترددات جديدة لقناة أون تايم سبورت التي يمكن من خلال هذه الترددات مشاهدة القناة.

ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 2021 على النايل سات

التردد الأول:

التردد: 12654.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500 .

تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

التردد الثاني:

التردد: 10853 .

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

أهم برامج القناة

قناة أون تايم سبورت تعرض العديد من البرامج كما أنها تقوم ببث العديد من المباريات الحصرية والهامة ومن البرامج التي تقدمها:

ستاد مصر .

ملعب اون تايم.

بي اون تايم.

جمهور الثالثة.

دقيقة 60 .

كل الملاعب.

اون سبورت.

ملاعب الأبطال.

محللين ومعلقين القناة

القناة تمتلك فريق متميز من الأعداد وفريق العمل والمذيعين الذين يقومون بتقديم البرامج و من أهم المحللين والمعلقين:

حازم إمام.

طه إسماعيل.

أيمن يونس.

عماد متعب.

محمد أبو العلا.

وليد صلاح الدين.

حسن المستكاوي.

سمير عثمان.

محمد عمر.

أحمد الشناوي.

عبد الظاهر السقا.

حاتم بطيشه.

أحمد شوبير.

خالد حسن.

محمد الشاذلي.

أيمن الكاشف.

مؤمن حسن.

محمد أبو العلا.

أمير محروس .

محمد البوشي.

محمد عفيفي.

سيف زاهر.

إبراهيم فايق.

كريم حسن شحاته.

كريم رمزى.

محمود بدراوي.

يحيى حمزة.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا ونرجو أن يكون نال إعجابكم.