رابط تقديم ترقيات مسار masar.gov.sa و معايير المفاضلة بين المتقدمين بالقطاع الحكومي 1442

تقديم ترقيات مسار وهي المنصة الإلكترونية المتخصصة التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية بإطلاقها ليقوم العاملين بالقطاع الحكومي بالتقديم عليها، وذلك لطلب ترقيات مع التعرف على معايير التقدم وسنوات الخبرة وطرق المفاضلة بين الوظائف بنظام الترقيات بالقطاع الحكومي بالمملكة، ويقوم بزيارة المنصة ملايين من العاملين السعوديين بقطاع المملكة للتسجيل والاستعلام.

منصات وزارة الموارد البشرية

منصة مسار الإلكترونية

هي إحدى المنصات الهامة بالمملكة العربية السعودية بالسنوات الأخيرة بعد أن قامت وزارة المارد البشرية بإطلاقها لخدمة ما يزيد عن 11 مليون سعودي على مستوى المملكة وتكون وظائف المنصة الأساسية ما يلي:

يقوم موظفي القطاع الحكومي من خلالها من متابعة إجراءات الترشح بنظام الخدمة الذاتية.

يتم معرفة نقاط المفاضلة والتمايز بين الأعمال مما يؤدي لتفارق بين الترقيات.

يقوم المستخدم بتحديث الشهادات المختلفة عبر خدمة بياناتي في وزارة الخدمة المدنية.

يتم تقديم التظلمات في حال لم يحصل الموظف على الترقية المستحقة له.

تقوم المنصة بالإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة

كما تقوم بالتخطيط للقوى العاملة وكيفية توظيفهم.

تقوم بتدريب الموظفين لرفع الكفاءة.

يتم الدخول على رابط المنصة مباشرة. يقوم المستخدم بالدخول على حسابة الذي قام بعملة على النفاذ الوطني الموحد. يسجل الدخول بالاسم ورقم المرور. يتم كتابة رمز التحقق من الموبايل. يقوم باختيار ايقونة “خدمة الترقيات”. يقوم باختيار الوظيفة التي يرغب في الترقي فيها.

خطوات التقديم على رابط ترقيات مسارمفاضلة الترقيات بالوظائف

يتم اختيارات الشهادات والكفاءات الأعلى أولا في الترقي بالوظائف وذلك طبقا لما هو معمول في كافة الهيئات، أي يكون الترقي حسب الكفاءة، حيث يكون الحاصل لى أعلى برامج التطوير والتدريب له الأولوية وأيضا من لديه أعلى درجة بالمقابلة الشخصية،، وأصحاب الأقدمية لهم الأولويات بالترقي وكذلك أفضل تقويم مهني، والمؤهل الدراسي الأعلى يكون له أفضلية أيضا بالترقي.