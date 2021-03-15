السلطات التركية تعتقل 36 شخصًا بتهمة الاتصال بـ جولن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "زمان" التركى، أمرت النيابة باعتقال المطلوبين بتهمة التواصل مع زعيم حركة الخدمة فتح الله جولن، باستخدام الهواتف العمومية. ومنذ محاولة الانقلاب فى 2016، أطلقت تركيا حملة تطهير شملت كافة القطاعات العامة، ما أسفر عن اعتقال نحو 80 ألف شخص فى انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالى 150 ألفًا من موظفى الحكومة وأفراد الجيش والشرطة، وغيرهم.

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