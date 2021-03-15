السودان: أكثر من 75 ألف لاجئ إثيوبى دخلوا البلاد منذ نوفمبر الماضى

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة، استقبل معسكر حمدايت فى ولاية القضارف على الحدود بين السودان وإثيوبيا 308 لاجئين خلال الأسبوع الماضى، فيما وصل إلى معسكر المدينة 8 خلال نفس الفترة 17 لاجئاً حسب التقرير الأسبوعى لمعتمدية اللاجئين السودانى.
كما استمر تدفق اللاجئين الإثيوبيين على ولاية النيل الأزرق خلال الأشهر القليلة الماضية، عبر ولاية النيل الأزرق ووصل عدهم إلى 8.600 لاجئا، وبذلك يتجاوز عدد اللاجئين المسجلين الذين دخلوا السودان منذ نوفمبر الماضى، أكثر من خمسة وسبعين ألف لاجئ إثيوبى خلال الأشهر الخمس الماضية، ومن المرجح أن يكون هنالك لاجئين تسللوا عبر الحدود دون المرور بمراكز التسجيل.
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