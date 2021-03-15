سوريا: مقتل 3 إرهابيين واعتقال 3 آخرين بعد إحباط هجوم على دمشق

جدة - نرمين السيد - أكد التلفزيون السورى، اليوم الإثنين، مقتل 3 إرهابيين واعتقال 3 آخرين بعد إحباط هجوم استهدف مدينة دمشق.



جدة - نرمين السيد - أكد التلفزيون السورى، اليوم الإثنين، مقتل 3 إرهابيين واعتقال 3 آخرين بعد إحباط هجوم استهدف مدينة دمشق. وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز عربية"، قال التلفزيون الإخبارى السورى أن تم إحباط عملية إرهابية بأحزمة ناسفة، كانت تستهدف العاصمة دمشق،





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