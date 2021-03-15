عاجل.. عبوة ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولى فى بابل العراقية

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقى اليوم عن المصدر قوله إن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستى تابع للتحالف الدولى على الطريق الدولى فى بابل، 100 كيلومتر جنوبى بغداد".

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