العراق: القبض على مسؤول التجنيد فى داعش

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "السومرية نيوز"، قال بيان صحفى لمديرية الاستخبارات العسكرية فى نينوى، إن العملية جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، لافتة إلى أن الإرهابى المعتقل كان مطلوبًا للقضاء وفق أحكام الإرهاب.

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