بوريس جونسون: لقاح أسترازينيكا آمن

جدة - نرمين السيد - وأضاف جونسون، أن هيئة تنظيم الدواء فى بريطانيا لديها "بعضا من أكثر المراقبين صرامة وخبرة فى العالم. وهم لا يرون داعيا على الإطلاق لوقف برنامج التطعيم".
وتابع "لذلك فنحن ما زلنا على ثقة تامة بشأن البرنامج وعظيم أن نراه يمضى قدما بهذه السرعة فى مختلف أرجاء بريطانيا".
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