الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت البيانات الرسمية فى الهند، اليوم الإثنين، تسجيل 26.291 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بداية العام، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية فى البلاد إلى 11.385.339 مليون حالة مؤكدة.





فيما بلغت حصيلة وفيات الجائجة فى الهند 158.725 حالة وفاة، بعدما سجلت البلد الآسيوى 118 وفاة جديدة خلال الساعات السابقة. وفى السياق ذاته، وزعت الهند ما يقرب من 30 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فى ظل حاجة إلى تسريع وتيرة اللقاحات حتى تتمكن البلاد من تحقيق هدفها وتطعيم 300 مليون شخص بحلول أغسطس.

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