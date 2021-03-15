طريقة تحديث تطبيق توكلنا الاصدار الجديد 1442 وخدماته للمقيمين والمواطنين

تحديث تطبيق توكلنا الاصدار الجديد 1442 أصبح حاليًا متاح لجميع المستخدمين من داخل المملكة العربية السعودية سواء أكانوا من المواطنين أو الوافدين، وذلك بعد أن تم حل مشاكل تطبيق توكلنا والتي كان يعاني منها الأفراد والتي من أهمها تطبيق توكلنا لا يعمل فبمجرد حصول مستخدم تطبيق توكلنا تسجيل جديد على التطبيق وتفعيله تظهر لهم رسالة هذا الإصدار لا يتوافق مع جهازك وبالتالي يلجئون للبحث عن تحديث تطبيق توكلنا الاصدار الجديد 1442.

تحديث تطبيق توكلنا الاصدار الجديد 1442

يمكن الحصول على تحديث تطبيق توكلنا الاصدار الجديد 1442 من خلال إجراء بعض الخطوات الميسرة والتي تمكن المستخدم من الدخول مرة أخري إلى التطبيق واستخدام الخدمات المتاحة به ويتم التحديث كالآتي:

يتم الدخول إلى متجر التطبيقات على الجوال.

اختيار التطبيقات المستخدمة، ومن ثم البحث عن تطبيق توكلنا.

يتم فتح التطبيق واختيار كلمة تحديث.

يتم الانتظار لعدة دقائق حتى يقوم التطبيق بالتحديث ومن ثم يتم استخدمه مره أخري بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور.

مع مراعاة التأكد من أن الجهاز المستخدم تم تحديث البرنامج الخاص به، حيث أن تطبيق توكلنا لا يعمل على بعض الإصدارات من أجهزة الاندرويد والايفون القديمة.

مميزات تطبيق توكلنا

يتميز تطبيق توكلنا باحتوائه على العديد من الخدمات التي تيسر على الأفراد بداخل المملكة وتخفف من حدة التزاحم داخل بعض المؤسسات الحكومية وأيضًا يعتبر تطبيق توكلنا مجاني وذلك للإجابة على تساؤلات بعض الأشخاص هل تطبيق توكلنا مجاني، وقد أصدرت الحكومة السعودية تعليماتها بضرورة توافر تطبيق توكلنا للتواجد في العديد من المؤسسات الحكومية والهيئات وكذلك بعض الأسواق العامة، وتم توفير العديد من الخدمات التي يتم الاستفادة منها عن طريق التطبيق وهي:

إمكانية الاستفادة من المحفظة الرقمية والهوية الرقمية عن طريق التطبيق.

إصدار التصاريح الخاصة باعتمرنا.

إصدار التصاريح الخاصة بالتجول داخل الحي وقت الحظر.

خدمة الحصول على المعلومات الخاصة بالأحوال المدنية والجهات العدلية وكذلك الجوازات.

خدمة لوحة البيانات والتي تمكن المستخدم من استعراض البيانات الشخصية له كالهوية وبيانات جواز السفر، وكذلك بيانات المركبات المملوكة له والمخالفات المرورية كذلك.