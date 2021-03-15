إلغاء نظام الكفيل السعودي بالمملكة وتوفير بعض الخدمات البديلة علي أن يتم التطبيق غداً

إلغاء نظام الكفيل السعودي هو قرار قد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالتصريح به خلال الساعات القليلة الماضية، علي أن يتم البدء في تنفيذ القرار في صباح يوم غد الأحد الموافق 14 من شهر مارس للعام الحالي 2021 ميلادية، و تعريف الخدمة هي خدمة تعمل علي تنظيم التنقل الوظيفي للوافدين إلي مختلف مدن و مناطق المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للوافدين الانتقال من منشأة إلي آخري بما يتوافق مع العقود الموثقة بين العامل و صاحب العمل علي أن يتم مراعاة الضوابط و الشروط، علي أن يتم البدء في تطبيق نظام مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي قامت بها وزارة الموارد البشرية في الفترة السابقة و التي تتم بين جميع العاملين في مختلف القطاعات التي توجد في مختلف مدن و مناطق الملكة، و الهدف من إطلاق هذه المبادرة حماية حقوق جميع العاملين من حيث الأجور، كما تهدف إلي توثيق العقود و تعزيز مبادئ الصحة و السلامة المهنية و العمل علي تنفيذ الأعمال التي تم الاتفاق عليها بين العامل و بين أصحاب العمل.

إلغاء نظام الكفيل السعودي

يمكنكم من خلال المقال التعرف علي إطلاق مبادرة عودة المقيمين، قد أشارت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية إلي أن هذا النظام سوف يعمل علي توفير العديد من الخدمات التي تخص المقيمين في المملكة العربية السعودية و منها ما يلي :

خدمة الخروج والعودة والخروج النهائي، حيث يمكن للوافد السفر خارج المملكة العربية السعودية في حالة تقديم الطلب، علي أن يتم إخطار صاحب العمل بطريقة إلكترونية.

حيث يمكن للوافد السفر خارج المملكة العربية السعودية في حالة تقديم الطلب، علي أن يتم إخطار صاحب العمل بطريقة إلكترونية. كما يتيح هذا النظام خدمة التنقل الوظيفي للعمالة بين مختلف المنشآت التي توجد بالمملكة، حيث يمكن للعامل الوافد في حالة انتهاء عقد العمل الخاص به الانتقال إلي عمل آخر دون الحاجة إلي الرجوع لصاحب العمل أو حتي موافقته، مما يعمل علي تطور سوق العمل ورفع مستوي أنتاجيه القطاع الخاص يعمل علي تحفيز المنشآت لتقديم افضل ما لديها ورفع كفاءة عامليها ورفع معدلات التوطين

تحديد آليات الانتقال خلال مدة العقد علي أن يتم الالتزام بفترة الإشعار والضوابط التي يخضع لها العمل.

إلغاء نظام الكفيل السعودي

أشارة وزارة الموارد البشرية إلي انه اصبح بإمكان العاملين في المملكة من تنفيذ خدمة نظام الكفيل من خلال موقع أبشر الالكتروني ، كما أشارت إلي أن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية حددت عدد العاملين في المنشآت الخاصة والذين قد بلغ عددهم لي نحو 8.44 مليون عامل في نهاية الربع الرابع من عام 2019، أما إحصائيات الأعمال قصيرة المدي فقد أشارت الهيئة إلي أن العاملين الأجانب في القطاع الخاص والقطاع العام يصل إلي 6.48 مليون عامل.