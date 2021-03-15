سعر ومواصفات Xiaomi Redmi Note 10 Pro في الدول العربية والعيوب والمميزات

Xiaomi Redmi Note 10 Pro من أفضل الهواتف في سلسلة الـ Redmi Note، الذي أعلنت عنه شركة شاومي الذي يحتوي على مواصفات مميزة جداً وبسعر منافس عن باقي الشركات، حيث يأتي هاتف شاومي ريدمي نوت 10 برو بشاشة من نوع ِAmoled التي تدعم 120 هرتز؛ والتي تعطي تجربة ممتازة عند مشهدة الفيديوهات أو تشغيل يوتيوب، بالإضافة إلى معالج كوالكم الـ 732G مع كاميرا خلفية رباعية 108 ميجا بكسل، وقامت الشركة بوضع بطارية عملاقة بسعة 5020 مللي امبير.

تعد هذه المواصفات هي المثالية في أحدث أخبار التكنولوجيا وسط جميع الشركات المنافسة للهواتف في الوقت الحالي، ولكن يترقب جميع المتابعين رد الشركات المنافسة بعد إصدار هاتف ريدمي نوت 10 برو، نقدم لكم في هذا المقال جميع لمميزات والعيوب وجميع المواصفات الكاملة في هاتف Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

تأتي الشاشة من نوع AMOLED بمساحة 6.67 بوصة بجودة FHD بدقة 1080×2400 بكسل؛ حيث معدل كثافة البكسلات هو 395 بكسل لكل إنش وفتحة ثقب صغيرة في الأعلى، مع تردد 120Hz للحصول على أعلى استجابة بالتحديد أثناء اللعب وتصفح تطبيقات السوشيال ميديا بدون تقطيع، أبعاد الشاشة تأتي بنسبة 20:9 للاستمتاع بأفضل تجربة لمشاهدة الفيديوهات، بالإضافة إلى وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس.



تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5 لالتقاط صور واسعة المدى.

تتكون الكاميرا الخلفية من أربعة كاميرات، حيث تأتي الكاميرا للأساسية بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9، أما الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 مخصصة في تصوير Wide Angle المدي الواسع، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 مخصصة للتصوير الماكرو اتصوير الأشياء عن قرب بجودة ممتازة، ثم تأتي الكاميرا الرابعة والأخيرة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 مخصصة في العزل ، في النهاية بوجد فلاش ليد أحادي لزيدة قوة الإضاءة .

تأتي البطارية بسعة 5020 مللي أمبير ودعم الشاحن السريع بقوة 33 وات ليقوم بشحن الهاتف في ساعة تقريباً.

يدعم الهاتف Xiaomi Note 10 Pro خاصية التقارب الغير تلامسي NFC .

خاصية التقارب الغير تلامسي NFC . يحتوي على خاصية IR Blaster للتحكم في الأجهزة الكهربائية عن طريق الهاتف.

مقاوم لقطرات الماء الخفيفة مثل الأمطار.

وزن الهاتف 193 جرام مع أبعاد 164×76.5×8.1 ملم.

يأتي الهاتف بخامات قوية من الزجاج مع إطار فريم خارجي من البلاستيك.

يأتي منفذ شحن الـ USB من النوع Type C الأسرع في نقل البيانات، بالإضافة إلى خاصية الـ OTG الحديثة لتشغيل USB Driver على الهاتف.

‎مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 10 Pro

مميزات هاتف Xiaomi Note 10 Pro

تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K. كاميرا خلفية 108 ميجا بكسل ممتازة في التقاط الصور. دعم شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت. بطارية كبيرة مع شاحن سريع بقوة 33 وات. سماعات خارجية عالية بصوت استيريو للحصول على أفضل تجربة صوتية. شاشة AMOLED بدقة 120 هيرتز مع طبقة حماية من الجيل الخامس.

الكاميرا الخلفية بارزة مما يعرضها للخدش لذلك يجب أختيار الجراب المناسب. الكاميرا الأمامية تعطي أداء جيد ولكن غير ممتاز. لا يدعم شبكة الجيل الخامس.

عيوب هاتف Xiaomi Redmi Note 10 Pro

قد تختلف العيوب من شخص لآخر حسب طريقة الاستخدام، لكن يعتبر الجهاز هو الأفضل في نوعه وسط جميع المنافسين في الوقت الحالي مقارنة بسعره الرخيص المنافسفي تلك الفئة السعرية.

سعر Xiaomi Redmi Note 10 Pro

يأتي سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 10 Pro في السعودية على النحو التالي:

النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1199 ريال سعودي .

يأتي سعر الهاتف في الأمارات على النحو التالي:

النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1199 درهم أماراتي.

يأتي سعر الهاتف في الكويت على النحو التالي:

النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 97 دينار كويتي.

يأتي سعر الهاتف في البحرين على النحو التالي:

النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 128 دينار بحريني.

يأتي سعر شاومي نوت 10 في مصر على النحو التالي:

للنسخة الـ64 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 4222 جنية مصري .

النسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 4666 جنية مصري .

النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 4999 جنية مصري .

في النهاية نتمنى أن تشاركونا أراءكم حو الهاتف بما فيه من مزايا وعيوب، وهل ما حددته شركة شاومي مناسب في تحديد سعر Xiaomi Redmi Note 10 Pro.