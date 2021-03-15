قرض سكني بدون تحويل راتب | الشروط والأوراق المطلوبة

برنامج سكني من المبادرات الهامة التي تقدمها المملكة للمواطن السعودي الذي يبحث عن سكن مناسب وبحيث لا يسبب عبء كبير عليه من حيث التكاليف المادية، ولذلك تم تقديم الدعم الخاص ببرنامج سكني من خلال تمويل الصندوق العقاري، وسوف نتعرف على كيفية الحصول على تمويل دعم سكني من خلال المقال التالي.

قرض سكني

يقدم برنامج سكني القرض المدعوم لعدد من الفئات التي تستحق الدعم وفق مجموعة من الشروط الخاصة بدعم سكني والذي يبدأ من 75 ألف ريال ويصل حتى 95 ألف ريال من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

قرض سكني بدون تحويل الراتب

يقدم صندوق التنمية العقارية الدعم الخاص بقروض السكن الذي يتناسب مع الأفراد في المملكة، سواء كانت وحدات تحت الإنشاء، أو وحدة سكنية جاهزة، أو قطعة أرض، وفق مجموعة من الشروط منها:

يتم الحصول على القرض للسعوديين فقط.

يجب أن يكون عمر المتقدم يتراوح بين 20 وبين 70 عام ولا يزيد عن ذلك.

أن يكون المتقدم من ضمن المدرجين في قوائم الدعم السكني.

أن تتوافر الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.

أن يكون المتقدم على راس عمل في القطاع الحكومي لا يقل عن شهر وفي القطاع الخاص لا يقل عن ثلاثة شهور.

لا تقل مساحة العقار المتقدم له على 80 متر، وأن يتم فتح حساب في بنك الاستثمار للحصول على الدعم.

مميزات قرض سكني

يتميز القرض الخاص بدعم سكني أنه يصل إلى 10% من قيمة الوحدة السكنية، ويصل التمويل إلى 500 ألف ريال، ويقدم القرض ليكون متوافق مع الشريعة الإسلامية، ويتراوح مدة التمويل بين 5 سنوات و25 عام، ويصل نسبة الأقساط التي يتم استقطاعها من الراتب إلى 65% من قيمة الراتب.

الفئات المستفيدة من قرض سكني وقيمة التمويل

من الفئات المستفيدة والتي يمكنها الحصول على قرض سكني مخصصة فقط لمنتج شراء وحدة سكنية من السوق هم:-

مستفيدي وزارة الإسكان.

مستفيدي صندوق التنمية العقارية.

وتختلف قيمة التمويل لشراء الوحدات السكنية على حسب عمر المستفيد، فإذا كان عمر المستفيد بين 40 سنة – 44 سنة فيكون الدعم 75 ألف ريال، وإذا كان عمرالمستفيد 45 سنة – 49 سنة فيصل التمويل إلى 85 ألف ريال، وإذا كان عمر المستفيد 50 سنة وأكثر فيصل التمويل إلى 95 ألف ريال.