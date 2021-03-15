طريقة التقديم على ترقيات مسار 2021 وخطوات الاستعلام عن ترقية 1442

نتابع معكم طريقة التقديم في ترقيات مسار 1442 حيث يتساءل العديد من المواطنين والمواطنات بالمملكة عن كيفية الاستعلام عن الترقيات المقدمة من وزارة الموارد البشرية السعودية، وسنوافيكم بتفاصيل كيفية الحصول علي ترقيات مسار وأيضا رابط مسار تسجيل دخول فتابعونا.طريقة التقديم علي ترقيات مسار
- توجه إلي مسار تسجيل دخول
- قم بالنقر علي عروض الخدمة
- تصفح إعلانات الترقيات
- قم بتحديد الرغبات الوظيفية التي تسعي للحصول علي ترقيات بها
- انقر علي “اظهار”
- في النهاية اضغط علي “ارسل للترقيات”
- حائز علي اعلي مؤهل
- حاصل علي افضل نتيجة في تقييمات الاداء الوظيفي
- الحاصل علي أعلي درجة في الانترفيو الشخصي
- الحاصل علي أعلي برامج تطوير وتدريب
- صاحب الاقدمية في التعيين
- التوجه إلي مسار تسجيل دخول
- النقر علي “ترقيات الخدمة”
- قم بالاطلاع علي إعلانات الترقيات واختيار الرغبات الوظيفية
- معرفة نتيجة المفاضلة
- اختيار خدمة “إشغال الوظائف بالترقيات”
قامت وزارة الموارد البشرية بإصدار منصة مسار للترقيات وهذا بهدف تمييز الموظفين والموظفات في شتي الترقيات المعلنة من قبل الحكومة السعودية، وهذا حسب كل مدينة.
وتخطط وزارة الموارد البشرية لترقية 12 الف موظف سنويا ضمن خطة الترقيات التي تقام سونيا، وتشمل هذه الترقيات القطاعات الحكومية، ويمكن للمهتمين والمهتمات بأمور الترقيات متابعة آخر اخبارها من خلال موقعنا المميز ثقفني.
تابعونا للمزيد حول آخر اخبار المملكة العربية السعودية وكل ما يهم الموظفين والموظفات في القطاع الخاص وأيضا في القطاع الحكومي.
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نتابع معكم طريقة التقديم في ترقيات مسار 1442 حيث يتساءل العديد من المواطنين والمواطنات بالمملكة عن كيفية الاستعلام عن الترقيات المقدمة من وزارة الموارد البشرية السعودية، وسنوافيكم بتفاصيل كيفية الحصول علي ترقيات مسار وأيضا رابط مسار تسجيل دخول فتابعونا.طريقة التقديم علي ترقيات مسار
- توجه إلي مسار تسجيل دخول
- قم بالنقر علي عروض الخدمة
- تصفح إعلانات الترقيات
- قم بتحديد الرغبات الوظيفية التي تسعي للحصول علي ترقيات بها
- انقر علي “اظهار”
- في النهاية اضغط علي “ارسل للترقيات”
- حائز علي اعلي مؤهل
- حاصل علي افضل نتيجة في تقييمات الاداء الوظيفي
- الحاصل علي أعلي درجة في الانترفيو الشخصي
- الحاصل علي أعلي برامج تطوير وتدريب
- صاحب الاقدمية في التعيين
- التوجه إلي مسار تسجيل دخول
- النقر علي “ترقيات الخدمة”
- قم بالاطلاع علي إعلانات الترقيات واختيار الرغبات الوظيفية
- معرفة نتيجة المفاضلة
- اختيار خدمة “إشغال الوظائف بالترقيات”
قامت وزارة الموارد البشرية بإصدار منصة مسار للترقيات وهذا بهدف تمييز الموظفين والموظفات في شتي الترقيات المعلنة من قبل الحكومة السعودية، وهذا حسب كل مدينة.
وتخطط وزارة الموارد البشرية لترقية 12 الف موظف سنويا ضمن خطة الترقيات التي تقام سونيا، وتشمل هذه الترقيات القطاعات الحكومية، ويمكن للمهتمين والمهتمات بأمور الترقيات متابعة آخر اخبارها من خلال موقعنا المميز ثقفني.
تابعونا للمزيد حول آخر اخبار المملكة العربية السعودية وكل ما يهم الموظفين والموظفات في القطاع الخاص وأيضا في القطاع الحكومي.
- أخر عروض باقات سوا للانترنت والمكالمات
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