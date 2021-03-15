طريقة التقديم على ترقيات مسار 2021 وخطوات الاستعلام عن ترقية 1442

نتابع معكم طريقة التقديم في ترقيات مسار 1442 حيث يتساءل العديد من المواطنين والمواطنات بالمملكة عن كيفية الاستعلام عن الترقيات المقدمة من وزارة الموارد البشرية السعودية، وسنوافيكم بتفاصيل كيفية الحصول علي ترقيات مسار وأيضا رابط مسار تسجيل دخول فتابعونا.

توجه إلي مسار تسجيل دخول

قم بالنقر علي عروض الخدمة

تصفح إعلانات الترقيات

قم بتحديد الرغبات الوظيفية التي تسعي للحصول علي ترقيات بها

انقر علي “اظهار”

في النهاية اضغط علي “ارسل للترقيات”

طريقة التقديم علي ترقيات مسارخدمة الترقيات من مسار

حائز علي اعلي مؤهل حاصل علي افضل نتيجة في تقييمات الاداء الوظيفي الحاصل علي أعلي درجة في الانترفيو الشخصي الحاصل علي أعلي برامج تطوير وتدريب صاحب الاقدمية في التعيين

التوجه إلي مسار تسجيل دخول

النقر علي “ترقيات الخدمة”

قم بالاطلاع علي إعلانات الترقيات واختيار الرغبات الوظيفية

معرفة نتيجة المفاضلة

اختيار خدمة “إشغال الوظائف بالترقيات”

معايير التمييز في منصة مسار للترقياتالاستعلام عن ترقية 1442منصة مسار للترقيات

قامت وزارة الموارد البشرية بإصدار منصة مسار للترقيات وهذا بهدف تمييز الموظفين والموظفات في شتي الترقيات المعلنة من قبل الحكومة السعودية، وهذا حسب كل مدينة.

وتخطط وزارة الموارد البشرية لترقية 12 الف موظف سنويا ضمن خطة الترقيات التي تقام سونيا، وتشمل هذه الترقيات القطاعات الحكومية، ويمكن للمهتمين والمهتمات بأمور الترقيات متابعة آخر اخبارها من خلال موقعنا المميز ثقفني.

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