الخروج والعودة في النظام الجديد ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

الخروج والعودة في النظام الجديد يعد من أكثر الأشياء التي يتساءل عنها الأفراد بعد إلغاء نظام الكفيل السعودية ومن خلال تطبيق برنامج تحسين العلاقة التعاقدية بين الوافدين وأصحاب الأعمال داخل المملكة فقد قامت المملكة بمنح العمال الوافدين حقوقهم في العديد من الإجراءات المختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الخروج والعودة في النظام الجديد.

الخروج والعودة في النظام الجديد

يتم الخروج والعودة في النظام الجديد من خلال بعض الإجراءات والشروط الواجب توافرها لكي يحصل الوافد على خروج وعودة من المملكة والتي تمكنه من الذهاب إلى خارج المملكة والسماح له بالعودة مرة أخرى للعمل في خلال فترة زمنية يتم تحديدها ضمن طلب الخروج والعودة على أن يقوم الوافد باتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

يتم اختيار ابشر أفراد والتسجيل باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالوافد.

يتم التوجه بعد ذلك إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة إصدار التأشيرات من أيقونة الجوازات.

يتم بعد ذلك اختيار كلمة طلب جديد ومن ثم اختيار تأشيرة الخروج والعودة، واتباع التعليمات ومن ثم تأكيد الطلب عن طريق الضغط على كلمة إرسال.

يتم إرسال رسالة نصية على الجوال المسجل تفيد بتقديم طلب الحصول على تأشيرة الخروج والعودة.

يتم بعدها مراجعة الطلب من خلال الوزارة ويستطيع الوافد استخراج التأشيرة في حالة عدم الرفض من الوزارة في غضون عشرة أيام.

شروط الخروج والعودة في النظام الجديد

يحتاج العامل الوافد للعمل داخل المملكة لتوافر بعض الشروط الهامة لكي يتمكن من الحصول على تأشيرة الخروج والعودة في النظام الجديد وهي:

أن يكون العامل يخضع لنظام العمل داخل المملكة ويعمل بوظيفة مهنية.

أن يكون لدى العامل عقد عمل موثق وساري المفعول.

أن تكون إقامة العامل سارية بوقت يكفي لفترة الخروج والعودة المطلوبة، وكذلك أن يكون جواز السفر الخاص به ساريًا لمدة لا تقل عن تسعون يومًا من تاريخ التقديم على تأشيرة الخروج والعودة.

أن يسدد العامل الوافد جميع المخالفات المرورية المسجلة عليه أن وجدت.

أن يكون العامل متواجد بالفعل داخل المملكة وقت طلبة لتأشيرة الخروج والعودة.