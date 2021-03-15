صور مذكرات توقيف المتهمين بحادثة مستشفى السلط

دوت الخليج :- تاليا صور عن مذكرات توقيف المتهمين بالاحداث التي وقعت السبت في مستشفى السلط الجديد . يذكر ان مدعي عام عمان اوقف مدير مستشفى السلط عبدالرزاق الخشمان و ومساعده لشؤون الخدمات والتزويد ومساعده للشؤون الطبية، ومساعده للشؤون الإدارية ومسؤول التزويد في المستشفى. لمدة اسبوع للتحقيق بحثيثات ما جرى . وتسبب توقف تزويد الاكسجين لاجهزة المرضى لمدة ساعة بوفاة 7 اشخاص " 3 اناث و 4 ذكور " . صور مذكرات التوقيف :

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