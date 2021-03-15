تأثير سلبي لنقص الفيتامينات على مرضى كورونا

موسكو ـ وكالات: نصحت الطبيبة الروسية ليودميلا لابا بضرورة فحص مستوى الفيتامينات في الجسم وتعويض نقصها، حيث أفادت أنه عندما ينقص في الجسم واحد أو أكثر من الفيتامينات، يمكن أن يعقد مسار “كوفيد19”، بالإضافة إلى إبطاء عملية الشفاء بعد المرض. وقالت الطبيبة إنه في هذه الحالة، يصبح الجسم أكثر عرضة للعدوى، بما في ذلك الأمراض الخطيرة مثل فيروس كورونا. وأوضحت الإخصائية أن فيروس “كوفيد19” له تأثير مدمر على الرئتين والقلب والمفاصل.

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