أخبار اليمن : النواب يرفض أي مبادرة لا تلبي إرادة وتطلعات اليمنيين

النواب يرفض أي مبادرة لا تلبي إرادة وتطلعات اليمنيينواصل مجلس النواب اليوم، عقد جلسات أعمال فترته الحالية، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.واستغرب المجلس، من مبادرة المبعوث الأمريكي المبهمة وبإملاء سعودي.

واعتبر أن أي مبادرة لا تخفف من معاناة الشعب اليمني وتوقف العدوان وإنهاء الحصار البري والبحري والجوي وفتح كافة الموانئ والمطارات أمام المسافرين والمرضى ودخول المشتقات النفطية والغذاء والدواء ولا تحترم الجوار وهوية ووحدة وأمن واستقرار وسيادة اليمن لا تعد ترجمة فعلية وحقيقية لإحلال السلام وتغليب الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني.

وجدد المجلس موقفه الثابت والداعم لخيارات السلام التي تلبي إرادة وتطلعات الشعب اليمني وخصوصيته.

واستنكر مجلس النواب الاختلال في معايير وسياسة المجتمع الدولي وخذلانه لإرادة وتطلعات الشعب اليمني في نصرة مظلوميته وما يتعرض له من عدوان وحصار تجاوز كافة الأعراف والمواثيق والشرائع السماوية.. مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه عندما يدافع اليمن عن نفسه وسيادته واستقلال قراره يكثر الضجيج وتكثر الإدانات ولغة الشجب والاستنكار فيما لا يحرك المجتمع الدولي ساكناً تجاه ما يرتكبه العدوان الأمريكي السعودي من جرائم ومجازر وتدمير ممنهج لمقدرات وبنية الشعب اليمني على مدى ست سنوات.

وحيا نواب الشعب أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية وكافة أبناء الشعب اليمني على تضحياتهم وصمودهم الأسطوري في مختلف جبهات التصدي للعدوان وأدواته.. حاثا على بذل المزيد من التضحيات وصولا لتحقيق النصر وتحرير كافة الأراضي والجزر والمياه اليمنية المحتلة واستعادة السيادة الكاملة.

وخلال الجلسة وقف المجلس أمام عدد من القضايا والمواضيع العامة المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم وفي مقدمتها توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي وتشديد الرقابة لضبط الأسعار في أمانة العاصمة والمحافظات.

وحث نواب الشعب في سياق نقاشاتهم، حكومة الإنقاذ الوطني، الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالتخفيف من معاناة المواطنين من خلال توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي وضبط أسعار السلع الغذائية والدواء.

وحث المجلس، لجانه الدائمة على ضرورة متابعة مدى تنفيذ الحكومة للتوصيات التي أقرها المجلس، كل لجنة بحسب اختصاصها وسرعة موافاة المجلس بتقارير مفصلة عما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه والصعوبات التي تعيق التنفيذ ليتسنى للمجلس مخاطبة الحكومة بشأن ذلك.

وشدد نواب الشعب، في سياق نقاشاتهم على أهمية الشفافية وتعزيز الدور الرقابي للمجلس بما يسهم في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين والتخفيف من الأعباء التي أثقلت كواهلهم في ظل استمرار العدوان والحصار الجائر، ومنع دخول سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والدوائية.

وخلال الاجتماع تطرق المجلس إلى الجوانب المتصلة، بمصفوفة قاعدة البيانات المتعلقة بمجمل التشريعات الخاصة بمشاريع القوانين والاتفاقات العربية والإقليمية والدولية للفترة من 2005م وحتى 2020م. والتي تقدم بها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة.

وأقر المجلس إحالتها للجان الدائمة للوقوف حول تلك المشاريع وفقا لاختصاص كل لجنة وموافاة المجلس بما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه وكذا ما تم سحبه من تلك المشاريع من قبل الحكومة.

واستكمل المجلس استعراض، تقرير لجنة الخدمات بشأن متابعة وتقييم أوضاع وزارة الأشغال العامة والطرق وعدد من المؤسسات والوحدات التابعة لها، والأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب التي تشنها دول تحالف العدوان على اليمن، وأرجأ مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي سياق متصل أقر المجلس إدراج تقرير لجنة الخدمات بشأن الشكوى المقدمة من النقابة العامة لعمال وموظفي وزارة الكهرباء والطاقة، المتعلقة بعدم العمل بالرؤية المقدمة منها والهادفة إلى استعادة نشاط المؤسسة العامة للكهرباء وتوليد الطاقة الكهربائية في جدول أعمال المجلس لهذه الفترة.

وكان المجلس، قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة، وسيواصل جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

