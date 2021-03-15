أخبار اليمن : إتلاف 15 طناً ألبان وعصائر منتهية في صنعاء

إتلاف 15 طناً ألبان وعصائر منتهية في صنعاء
اتلف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء والجهات المعنية ، اليوم الاثنين، 16 طناً من الألبان والعصائر المنتهية الصلاحية.
وأوضح مدير مكتب الصناعة بالمحافظة أمين شايع أن الكميات المتلفة مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية تم ضبطها في العديد من المخازن التجارية بالمحافظة .
وأشاد في تصريحه لوكالة سبأ، بتعاون الجهات ذات العلاقة المعنية وتفاعلها في أعمال الرقابة والتحريز والإتلاف.
وأكد أن مكتب الصناعة لن يتهاون في ضبط ومصادرة السلع المنتهية واتخاذ الإجراءات بحق التجار.
حضر عملية الإتلاف في مقلب الأزرقين مندوبين من الجهات ذات الاختصاص.
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