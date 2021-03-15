السفيرة هيفاء أبو غزالة تشيد بجهود الدول العربية فى التصدى لكورونا

جدة - نرمين السيد - تحتفل جامعة الدول العربية غدا الثلاثاء، ومعها الأمة العربية والأسرة الحقوقية، بـ "اليوم العربى لحقوق الإنسان"والذى يصادف هذا العام مرور (13) سنة على دخول "الميثاق العربى لحقوق الإنسان" حيز النفاذ كصك قانونى مرجعى ومحورى فى منظومة حقوق الإنسان العربية، وكوثيقة ترسخ الهوية الوطنية للدول العربية وروح الانتماء للحضارة العربية ذات القيم الإنسانية النبيلة.





ويرتكز "اليوم العربى لحقوق الإنسان" لعام 2021 على شعار "الحق فى الصحة" كمبدأ حقوقى أصيل يتماشى والظرفية الوبائية الراهنة والتى لا تزال خلالها الجائحة تخيم بظلالها على عالمنا بشكل ضاغط، وفى توقيت زمنى يشكل فيه تطوير اللقاح وتوفيره للجميع بارقة أمل للتعافى التام والآمن والسريع من آثارالفيروس، فى جو يطبعه التضامن والمساواة وعدم التمييز، وفى إطار من التعاون الوثيقعلى جميع المستويات، محليا ووطنيا وإقليميا ودوليا.

وفى تصريح بالمناسبة، أفادت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، أن الميثاق العربى لحقوق الإنسان، والذى اعتمدته قمة تونس عام 2004، أقر فى مادته (39) بحق كل فرد فى المجتمع فى التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، وفى حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وعلى مرافق علاج الأمراض دون أى نوع من أنواع التمييز".

وأكدت أن تلك مبادئ حقوقية أصيلة رسختها أهداف التنمية المستدامة وبلورتها عمليا استراتيجيات ومبادرات وخطط عمل معتمدة تحت مظلة جامعة الدول العربية أبرزها "الاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة" المعتمدة فى مارس 2011، و"الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030)" و "الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات حول صحة الأمهات والأطفال والمراهقات (2019-2030)" و "الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة فى سياق اللجوء والنزوح فى المنطقة العربية" المعتمدة فى فبراير 2019، علاوة على مبادرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المعنونة"موازنة صديقة للصحة" والتى يجرى العمل على تطويرها فى شكل استراتيجية عربية استرشادية.

كما أشادت بالجهد المبذول من قبل الدول العربية فى التصدى لآثار جائحة كوفيد-19، وبالأخص المؤسسات الصحية والقائمين عليها، والسلطات الأمنية والساهرين على استقرارنا وسلامتنا، لإسهامهم فى الحفاظ على أسمى حقوق الإنسان، الحق فى الحياة، موجهة الشكر إلى كل المؤسسات العاملة على حماية الناس على الصعيد الرسمى والشعبي، وإلى كل المتطوعين والمتطوعات الذين قدموا جهودا فى هذه المواجهة الشاملة. وأعربت سيادتها عن أملها فى بلورة تصور عربيمشترك لتسهيل توفير اللقاح للجميع.

ودعت مجددا إلى بذل قصارى الجهود، إقليميا ودوليا، لممارسة الضغط على إسرائيل، "القوة القائمة بالاحتلال"، للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية فى ظل تفشى الوباء، لا سيما كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية، تماشيا مع قواعد القانون الدولى الإنسانى التى نصت فى اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى فى زمن انتشار الأوبئة.

ويبقى من المهم التأكيد على أن المقاربة ثلاثية الأبعاد، المتمثلة فى تعزيز الاهتمام بكل من الحق فى التنمية والحق فى الصحة العامة والحق فى التعليم الجيد، باتت ركيزة أساسية لكل جهد يصبو إلى حماية حقوق الإنسان فى مفهومها الشامل والمتكامل.