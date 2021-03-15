عاجل.. الاتحاد الأوروبى يطلق إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب خرق بريكست

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "روسيا اليوم"، فى نبأ عاجل، أن الاتحاد الأوروبى، أطلق اليوم الاثنين، إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب خرقها اتفاقية "بريكست".



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "روسيا اليوم"، فى نبأ عاجل، أن الاتحاد الأوروبى، أطلق اليوم الاثنين، إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب خرقها اتفاقية "بريكست". ويتهم الاتحاد المملكة المتحدة بانتهاك البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية ويدين تأجيل بعض الضوابط الجمركية.

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