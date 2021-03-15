المبعوث الأممى: سوريا ستحتاج إلى عدة أجيال لإعادة بناء ما دمره الصراع

جدة - نرمين السيد - وقال بيدرسون، خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولى، إن "السوريين عانوا من كل أشكال العنف خلال السنوات الماضية، فقد شاهدوا 5 جيوش تقاتل على أراضيهم فى وقت واحد"، مطالبا الأطراف السورية بالتفاوض تحت مظلة الأمم المتحدة لحل الأزمة سياسيا.

وأضاف بيدرسون، أن سوريا ستحتاج إلى عدة أجيال لإعادة بناء ما دمره الصراع، متابعا "العالم لم ينجح فى إنقاذ السوريين مما سماه الأمين العام بالكابوس الحى".

واستطرد المبعوث الأممى بالقول، "لم نستطع أن نحدث وساطة لإنهاء النزاع المأساوى فى سوريا"، مشددا على أهمية تحقيق وقف إطلاق النار وفق القرار الدولى 2254.