طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية- المملكة العربية السعودية

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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث العديد من أصحاب السيارات بمختلف أنواعها بالمملكة عن أفضب طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بصورة إليكترونية، يأتي ذلك وفق خطط المملكة السعودية في الحفاظ على سلامة وأمن المواطن السعودي، في ظل وجود فيروس كورونا في المملكة والعالم أجمع، لذلك نطرح لكم الآن من خلال موقعنا مصر، رابط استعلام مخالفات المرور في السعودية، وكذلك كافة الخطوات اللازم اتباعها لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المرورية بالمملكة السعودية. الآن طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية – المملكة السعودية حيث قد بادرت وزارة الداخلية السعودية بتوفير جميع خدمات الاستعلامات المرورية، وذلك من خلال المنصة الوطنية الموحدة الرقمية، حتي يستطيع المواطنون والوافدين داخل المملكة من إتمام عملية الاستعلام عن كافة المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرورية عبر الإنترنت، كما بات الآن في إمكان جميع المواطنين السعوديين متابعة كافة تفاصيل المخالفات المسجلة عن طريق اتباع الخطوات الأتية: على المستعلم أولاً تسحيل الدخول عبر رابط المنصة الوطنية الموحدة ، على هذا الرابط الإليكتروني من خلال الضغط هنا.

بعد ذلك يتم الضغط على خيار” أفراد” في الصفحة الرئيسية بالمنصة.

ثم تسجيل الإسم وكلمة المرور.

ثم يتم الضغط على الخيار المطلوب على الخدمات الالكترونية.

ثم على المستعلم اختيار خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور.

ثم كتابة رقم الهوية لكي يتمكن من إتمام عملية الاستعلام.

وعلى ذلك يتم إرسال رمز التحقق إلى المستعلم على رقم الهاتف الجوال، ليتم تسجيله على المنصة.

وأخيراً يتم الضغط على عرض.

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