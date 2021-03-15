وظائف الحج والعمرة عبر منصة جدارة ١٤٤٢

في هذا المقال سوف نطرح كيفية التسجيل وخطوات التقديم للوظائف عبر المنصة الإلكترونية جدارة، حددت وزارة الحج والعمرة موعد التقديم للوظائف والذي يبدأ يوم ٢٠٢١/٣/١٧ ميلاديا والموافق ١٤٤٢/٨/٤ هجريا وينتهي التقديم يوم الثلاثاء ٢٠٢١/٣/٢٣ ميلاديا والموافق ١٤٤٢/٨/١٠ هجريا.

وقد أعلنت الوزارة عن عدد ٤٤ وظيفة لكلا الجنسين ( الرجال/ السيدات) وهي كالآتي :

مراقب خدمات ( المرتبة السادسة _٣)

باحث تطوير إداري ( المرتبة الثامنة _٣)

أخصائي تقنية معلومات ( المرتبة الثامنة _ ٢)

مطور برامج أول ( المرتبة الثامنة _ ١)

أخصائي علاقات عامة ( المرتبة الثامنة_ ١)

باحث قضايا (-المرتبة الثامنة -١)

باحث تخطيط ( المرتبة الثامنة- ١)

باحث إعلامي ( المرتبة الثامنة – ١)

مهندس معماري ( المرتبة الثامنة – ١)

باحث تدريب وابتعاث ( المرتبة الثامنة – ١)

أخصائي تخطيط (المرتبة التاسعة – ١)

أن يكون المتقدم من أصل الجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهلات مناسبة للوظائف من خريجي الثانوية العامة وما يعادلها.

أن لا يزيد سن المتقدم عن ٣٥عام.

أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.

أن يتمتع المتقدم بصحة جيدة ولا يعاني من أي مرض مزمن.

تقديم شهادة المؤهل الدراسي.

يعتبر موقع جدارة من أهم المنصات الإلكترونية والتي تقدم الوظائف الشاغرة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية كما يتيح موقع جدارة إمكانية التقديم للوظائف المطلوبة بسهولة وعدة خطوات وهي كالآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكترونيّ لنظام جدارة.

تسجيل الدخول وإدخال رقم الهوية الوطنية، وكلمة السر، والجنس، ورمز التحقق.

اضغط على (دخول).

وبعد ذلك يتم الانتقال إلى الواجهة الرئيسية للخدمات المتوفرة.

الضغط على (أرغب في التقديم على وظائف جدارة).

بعدها يتم الانتقال إلى صفحة الرغبات الوظيفية وقائمة الوظائف المتوفرة حسب الدرجة العلمية.

اختيار الرغبات الوظيفة من خلال الضغط على أيقونة (إضافة)؛ حيث يمكنك إضافة العديد من الرغبات ضمن قائمة الرغبات .

ثمَّ الضغط على (حفظ).

وبعد ذلك يمكنك طباعة طلب التقديم على وظائف جدارة من خلال الضغط على (طباعة).

وبهذه الخطوات يتم التقديم لوظائف منصة جدارة المعلن عنها للحج والعمرة ١٤٤٢.