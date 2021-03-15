استئناف رحلات قطار الحرمين السريع

أعلن مشروع قطار الحرمين الشريفين السريع عبر حسابه الرسمي تويتر استئناف رحلاته ابتداء من الأربعاء الموافق ٢١ مارس، بعد إيقاف رحلاته ضمن الإجراءات الاحترازية في مارس ٢٠٢٠ خوفا على سلامة الركاب، يتاح للعملاء الحجز وإصدار التذاكر ابتداء من اليوم الإثنين الموافق ١٥مارس، يربط قطار الحرمين السريع بين مكة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومحطة مطار الملك عبد العزيز بجدة، وقال نائب رئيس قطار الحرمين ريان حربي، كل محطات طار الحرمين ستخضع لكافة الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الركاب، بعد قطار الحرمين السريع من أكبر مشروعات النقل العام في الشرق الأوسط والسادس على مستوى العالم حيث يختصر مدة ساعتين بين مكة والمدينة، وسرعته تصل إلى ٣٠٠كم في الساعة يقطع مسافة طولها ٤٥٠كم، وتبلغ طاقته الاستيعابية ٤١٧ مقعدا، ويعتمد في تشغيله على ٣٥قطار، مازال يتم تطوير القطار للحفاظ على مستوى الخدمة.

قطار رقم ٧٠٦٠ والذي يغادر ٦: ٤٥ صباحا، ويصل ٨: ٥٩ صباحا إلى المدينة المنورة.

قطار رقم ٧١٠٠ والذي يغادر ١٠: ٤٥ صباحا، ويصل ١٢: ٥٩ صباحا إلى المدينة المنورة.

قطار رقم ٧١٢٠ والذي يغادر ١٢: ٤٥ مساء، ويصل ٢: ٥٩ مساءً إلى المدينة المنورة.

قطار رقم ٧١٤٠ والذي يغادر ٢: ٤٥ مساء، ويصل ٤: ٥٩ مساءً إلى المدينة المنورة.

قطار رقم ٧١٨٠ والذي يغادر ٦: ٤٥ مساء، ويصل ٨: ٥٩ مساءً إلى المدينة المنورة.

قطار رقم ٧٠٧١ والذي يغادر ٧: ١٥ صباحا، ويصل ٩: ٢٩ صباحا إلى محطة الملك عبد العزيز الدولي.

قطار رقم ٧١٠١ والذي يغادر ١٠: ١٥ صباحا، ويصل ١٢: ٢٩ مساءً إلى محطة الملك عبد العزيز الدولي.

قطار رقم ٧١٢١ والذي يغادر ١٢: ١٥ مساء، ويصل ٢: ٢٩ مساءً إلى محطة الملك عبد العزيز الدولي.

قطار رقم ٧١٤١ والذي يغادر ٢: ١٥ مساء، ويصل ٤: ٢٩ مساءً إلى محطة الملك عبد العزيز الدولي.

قطار رقم ٧١٨٠ والذي يغادر ٦: ١٥ مساء، ويصل ٩: ٢٩ مساءً إلى محطة الملك عبد العزيز الدولي.