موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة للمباراة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن، موعد مباراة الزمالك والترجي، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وتعتبر هذه المباراة بالنسبة للفارس الأبيض، مباراة طوق النجاة أو مباراة الفرصة الأخيرة، حيث يحتل النادي الملكي المركز الثالث في ترتيب فرق المجموعة من تعادلين وهزيمة، وكانت الهزيمة على يد الترجي التونسي بنتيجة كبيرة في المباراة السابقة والتي انتهت بفوز الترجي بثلاث أهداف لهدف وحيد، ويأمل عشاق الفارس الأبيض في حصد نقاط المباراة الثلاث لتصحيح وضعه داخل المجموعة في البطولة التي كان وصيفها الموسم الماضي.

موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا

من المعروف أن تقام المباراة مساء يوم الثلاثاء 16 مارس الجاري على استاد القاهرة، وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والأردن وفلسطين، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر، الثانية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، الثامنة مساءاً بتوقيت الجزائر وتونس.

القنوات الناقلة للمباراة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري على شاشتها، في شمال أفريقيا والوطن العربي وهذه حقوق تملكتها القناة عن طريق التعاقد مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا”، وسوف يتم بث المباراة على القنوات الآتية.

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وسيقوم بالتعليق على المباراة المعلق المتميز محمد بركات.

المركز الأول:- الترجي التونسي برصيد سبع نقاط جمعها من فوزين وتعادل وحيد. المركز الثاني:- مولودية الجزائر برصيد خمس نقاط من فوز وحيد وتعادلين. المركز الثالث:- الزمالك برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة. المركز الرابع:- تونجيت بنقطة واحدة من تعادل وحيد وهزيمتين.

الفريقين الزمالك & الترجي الموعد والتوقيت مساء غد الثلاثاء 16 مارس – الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة معلق المباراة محمد بركات ملعب المباراة ستاد القاهرة القنوات الناقلة beIN Sports 4HD – beIN Sports Connect

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