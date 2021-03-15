رونالدو يوفنتوس يهزم كالياري في الدوري الإيطالي

رونالدو يوفنتوس ذلك النجم البرتغالي يظفر بثلاثة أهداف هاتريك خلال مدة ثلاث وعشرون دقيقة ليشفي بها جراح فريقه يوفنتوس الأوروبي , ويقود الفريق للتغلب بثلاثة أهداف مقابل هدف على مضيفه فريق كاليري أمس الأحد في المرحلة السابعة والعشرون لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

رصيد فريق يوفنتوس

ارتفع رصيد فريق يوفنتوس الى خمس وخمسون نقطة بعد تحقيق الفوز الثالث على التوالي والفوز الرابع في لقاءه الخامس والأخير ضمن ست وعشرين مباراة , وقد حصد فريق يوفنتوس المركز الثالث بفارق عشر نقاط عن فريق انتر المتصدر والذي لعب سبع وعشرون مباراة ضمن بطولة دوري إيطاليا لكرة القدم .

رصيد فريق كاليري خصم يوفنتوس بعد آخر مباراة

توقف رصيد فريق كاليري عن الارتفاع بعد تكبده خمسة عشر خسارة في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم وقد ثبت عند اثنان وعشرون نقطة , في المركز السابع عشر والرابع من القاع.

رونالدو يوفنتوس في آخر مباراة

تقمص كريستيانو رونالدو دور البطولة في لقاءه الأخير مع كاليري عقب تسجيله ثلاثة أهداف في الدقائق العاشرة والخامسة والعشرون من ركلة جزاء والدقيقة الثلاث والثلاثون , ليحكم بعدها قبضته على صدارة ترتيب هدافين المسابقة عند رصيد ثلاث وعشرون هدفاً , بفارق أربعة أهداف أمام أقرب متصدر خلفه اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ونذكر ان اللعب كريستيانو رونالدو قد أحرز عدد كبير من الأهداف في تلك البطولة وقد وصل العدد إلى خمس وسبعون هدفاً.

هدف كالياري الوحيد مع يوفنتوس

حقق اللاعب الأرجنتيني جيوفاني سيميوني هدفاً وحيداً ضمن المباراة الأخيرة في الدقيقة الواحدة و الستين مع فريق يوفنتوس , ويأتي هذا الفوز ليعيد الاتزان لفريق يوفنتوس الذي صدم جمهوره ومحبيه بخروجه مبكراً من ثمن نهائي البطولة لدوري أبطال أوروبا أمام فريق بورتو البرتغالي ضمن الأسبوع الماضي .