الإمارات تزود قطاع غزة بشحنة ثانية من لقاح كورونا

أرسلت دولة الإمارات شحنة ثانية من اللقاح الروسي "سبوتنيك - في" المضاد لفيروس كورونا المستجد"، إلى قطاع غزة تحتوي على 38700 جرعة، تسلمتها وزارة الصحة الفلسطينية عبر معبر رفح، مساء الخميس الماضي.

وأعربت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات على هذا الدعم الذي يعزز من الإجراءات الصحية في مواجهة جائحة كوفيد-19 في قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد ثمنت الوزارة دور كل من ساهم في تسهيل وصول هذه الشحنة إلى قطاع غزة.

ويأتي تسليم هذه الشحنة فيما كانت دولة الإمارات قد أرسلت، في فبراير الماضي، 20 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك - في" الروسي المضاد لكوفيد-19.

وتأتي هذه المساعدات في إطار التزام دولة الإمارات المستمر بدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز جهود الكوادر الطبية في مكافحة الجائحة.

وأرسلت دولة الإمارات في هذا الصدد 3 طائرات مساعدات طبية تحمل 36.6 طن، بالإضافة إلى 10 آلاف جهاز فحص كورونا و10 أجهزة تنفس، ليستفيد منها 36.6 ألف من الكوادر الطبية.

وفي بداية عام 2021، قامت دولة الإمارات بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة لدعم 10 آلاف أسرة في قطاع غزة حيث قامت بتقديم 808 أطنان من المساعدات الإغاثية.

ووصل إجمالي المساعدات الإماراتية لفلسطين، خلال الفترة من 2010 حتى الآن، إلى مبلغ 1.14 مليار دولار، منها مبلغ 254 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا".

وتعد دولة الامارات من أكبر الجهات المانحة للأونروا لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية.