أبو الغيط: الوضع السورى مأساوى ويجب وقف التدخل الأجنبى

وأضاف الأمين العام أن "الكلفة الإنسانية للأزمة هى الأهم مع الأسف.. فنصف سكان البلاد هم فعلياً بين لاجئ ونازح، ونحو 2.4 مليون طفل خارج التعليم، والاقتصاد السورى فى حالٍ يُرثى لها عِلماً بأن التبعات الإنسانية لأزمة اللاجئين لا تتحملها سوريا وحدها.. وإنما عدد من الدول من بينهما دولٌ عربية تستضيف ملايين اللاجئين على رأسها الأردن ولبنان، وتُعانى الأخيرة بدورها من ظروف اقتصادية وسياسية ضاغطة".
وأوضح أبو الغيط أن "هذه التبعات الإنسانية والاقتصادية المهولة لابد أن تدفع جميع الأطراف المتورطة فى النزاع السورى إلى وقفة صادقة مع الذات وأن تعترف بأن تدخل الأطراف الدولية والإقليمية فى النزاع السورى قد أطال أمده، وخلق مصالح لأطراف فى استمراره على حساب أبناء الشعب السورى الذين يدفعون الثمن من مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
وتابع الأمين العام للجامعة العربية "إن سوريا دولة عربية مؤسسة فى الجامعة، وعروبتها ليست محل نقاش، وسيادتها واستقلالها - مثل كافة الدول الأعضاء فى الجامعة - ركنٌ مهم فى الأمن القومى العربى، وتعليق عضويتها بالجامعة ليس وضعاً دائماً بل يتعين التفكير فى كيفية مساعدة سوريا بكافة السُبل".
وشدد أبو الغيط على أن تجميد الوضع الميدانى السورى لا يُمثل حلاً، لأن الوضع القائم يمثل نزيفاً مستمراً على كل الأصعدة، مطالباً الحكومة السورية والمعارضة المدنية بالتسامى فوق منطق الغالب والمغلوب، لأنه لا يُمكن كسب حربٍ على حساب خسارة الوطن.
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