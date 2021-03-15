الأردن يسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، وصل العدد الإجمالى للحالات المؤكد إصابتها إلى 486,470 حالة، فيما ارتفع إجمالى عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 5428 حالة.

وتوزّعت الإصابات على 4787 فى محافظة العاصمة عمّان، و1078 فى محافظة إربد منها 58 فى لواء الرمثا، و871 فى محافظة الزرقاء، و766 فى محافظة البلقاء، و368 فى محافظة العقبة، و363 فى محافظة مأدبا، و340 فى محافظة الكرك.

وكذلك 303 فى محافظة المفرق، و198 فى محافظة الطفيلة، و181 فى محافظة عجلون، و87 فى محافظة معان، منها 17 فى لواء البترا، و75 فى محافظة جرش.