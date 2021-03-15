الاتحاد الأوروبى: جاهزون للعمل مع الحكومة الليبية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وكان الدبيبة، قد أدى اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب فى طبرق.

ووفقًا لوكالة "نوفا" الإيطالية، قال المكتب الإعلامى، إن مراسم التسليم والاستسلام بين حكومة الوفاق وحكومة الوحدة الوطنية فى طرابلس ستقام غدًا الثلاثاء.

وأدى المجلس الرئاسى الليبى الجديد، برئاسة محمد المنفى، اليوم الإثنين، اليمين أمام المحكمة الدستورية فى طرابلس.