في ظل "جنون الدولار".. محلات تجارية توصد أبوابها في لبنان

استفاق اللبنانيون، صباح الاثنين، على خبر مفاده أن محلات تجارية كثيرة أغلقت أبوابها في بعض الأسواق، بعدما لامس سعر صرف الدولار عتبة 13 ألف ليرة لبنانية، فيما وضعت ملصقات صغيرة على الأبواب كتب عليها توضيح يقول "مقفل لعدم رغبتنا برفع الأسعار".

وعلم موقع "دوت الخليج" أن الإغلاق لم يقتصر فقط على مركز "بلازا صيدا" التجاري، كما أشارت وسائل إعلام محلية لبنانية.

وكشف صاحب مراكز "بلازا" الخمسة المنتشرة في مختلف المناطق بلبنان، صلاح الحلبي، ابن مدينة طرابلس الشمالية ، في حديث لموقع "دوت الخليج"، عن إقفال جميع المحلات في الوقت نفسه، يوم الاثنين.

وقال الحلبي إنه يملك خمس مراكز في صيدا وميناء طرابلس وساحة التل والقبة طرابلس وحلبا في عكار جميعها موقعة باسم بلازا أقفلت اليوم بسبب الوضع الراهن، وأضاف "منذ ما يزيد عن سنة ونحن نعاني وكنا ننتظر تشكيل حكومة إنقاذ تقود البلاد إلى بر الأمان، وللأسف لم يعد لدينا أمل، بذلك بعدما وقعنا في زمرة من اللصوص تدير البلد".

أزمة عميقة

وتابع: " كنا نشغل حوالى 200 موظف في مختلف المراكز ويقتصر الوضح حالياً على 80 موظفاً لن نتخلى عما تبقى منهم رغم الإقفال وندفع لهم بدءأ من اليوم رواتبهم الهزيلة بعدما كانت تقارب ألف دولار أميركي، وأصبحت لا تتعدى مئة دولار في الوقت الحالي".

ويضيف " تتحكم بنا مافيا وقد قررت أن أشارك في الثورة ودعوت الموظفين للمشاركة، وأشجع ابني الذي كان طالبا في الجامعة الأميركية في بيروت على السفر من هذه البلاد ".

من جهته، اعتبر رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف لموقع "دوت الخليج"، أن إعلان بعض المؤسسات التجارية في سوق صيدا التجارية الإقفال المؤقت لحين استقرار سعر صرف الدولار نتيجة طبيعية "لما وصلنا إليه من انفلات في سعر الدولار، وسيستمر في المحلات، لا سيما التي تبيع الكماليات وهناك محلات في طريق الإقفال أيضاً مع ارتفاع سعر الدولار 30 في المئة وانخفاض القوة الشرائية ".

وبحسب المتحدث، فإن الأسواق لم تكن سببا لتفشي الوباء لبنان ، موضحا "لقد سجلنا 5 حالات إيجابية فقط في كل السوق التجاري".

"لصوص وأزمة ثقة"

وعزا الشريف هذا الانهيار السريع للاقتصاد إلى "خزينة الدولة الفارغة والمنهوبة وعدم تشكيل الحكومة"، مشيرا إلى وجود نهب من كل مؤسسات الدولة، فيما يمتنع المجتمع الدولي عن مساعدة المسؤولين، وهناك صرخة كبيرة سترتفع قريباً إذا استمر الوضع كذلك، وقد صرنا في ما يشبه حالة موت سريري والدولة في غيبوبة وانهيار ولن يستطيع التجار دفع رواتب الموظفين".

وأضاف: "من الطبيعي أن تعلو صرخة التجار نتيجة هذا الوضع المنفلت لسعر الدولار والذي ارتفع خلال أسبوع واحد من 8 آلاف ليرة إلى 12.500 ليرة، مما أحدث صدمة كبيرة في الأسواق ، ووضع من لم يفلس بعد من المؤسسات التجارية على طريق الإفلاس".

وختم بالقول: "لسان حال التجار "ماذا نفعل وعلى أي سعر نشتري وعلى أي سعر نبيع؟ وأي محل تجاري أصبح عليه أن يبيع قطعتين أو ثلاثا ليشتري قطعة واحدة"؟

محلات تغلق تباعا

ويشهد لبنان منذ مطلع عام2020 إغلاقا وصل إلى ربع المحال التجارية في العاصمة بيروت، كما شمل الإقفال مناطق أخرى، بينما بقي ثلث المحلات مفتوحا لفترة مفتوحاً.

لكن بسبب أزمة سعر صرف الليرة وشح الدولار وتراجع القدرة الشرائية للبنانيين والمقيمين أضحى الإغلاق شبه دائم، ومن بين الشركات التي توقّفت عن البيع، شركة "مايك سبورت" التي أعلنت رفضها الانخراط في لعبة البيع والشراء غير الرسمية لعملة الدولار وتحديد أسعار البضائع والسلع لديها على هذا الأساس، مما اقتضي إغلاق فروعها كافة مؤقتا.

وعلى المنوال نفسه، سارت شركات أخرى، من بينها "ماري فرانس" التي توقفت عن البيع في كافة فروعها إلى حين تحسّن الوضع، ورفضت تسعير بضائعها وفق السعر المتداول في السوق.

وفي المنحى نفسه، أعلنت "أديداس" تعليق الإدارة المباشرة لمتاجرها في لبنان وإغلاق مكاتبها اعتباراً من نهاية 2020، بسبب التحديات الاقتصادية.

ويقول خبراء إن هذه الإغلاقات ليست بعيدة بالكامل عن الأزمة العالميّة التي ألمت بقطاع البيع بالتجزئة في ظل الإقفال بسبب فيروس كورونا، وقد تراجعت مبيعاته بشكل ملحوظ في بريطانيا والولايات المتحدة مثلاً.

لكن في لبنان، شهدت القدرة الشرائيّة لدى المستهلكين تراجعاً كبيراً، بالتزامن مع هبوط سعر صرف الليرة أمام الدولار، فضلا عن أشهر الإغلاق الثلاثة.

وسجل سعر صرف الدولار، الاثنين، في لبنان، سعر شراء بلغ 13500 ليرة لبنانية مقابل مبيع بلغ 13775 وسط توقعات بالارتفاع.