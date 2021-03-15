ألمانيا تعلن قرارها.. و"أزمة" لقاح أسترازينيكا تتفاقم

قال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، الاثنين، إن بلاده ستوقف التطعيم بلقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، لتصبح أحدث بلد أوروبي يوقف استخدام اللقاح بعد تقارير عن تعرض متلقين لمضاعفات وجلطات.

وقالت وزارة الصحة الألمانية، إن التعليمات الجديدة تطبق توصية من معهد بول إيرليك، المسؤول عن اللقاحات في البلاد، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وبهذا انضمت ألمانيا إلى كل من هولندا وأيرلندا، بعد تعليقهما استخدام لقاح أسترازينيكا مؤقتا.

وكانت وكالة الدواء الدنماركية قد أعلنت مساء الأحد، أن امرأة دنماركية عمرها 60 عاما توفيت من جراء الإصابة بجلطات دموية بعد حقنها بلقاح أسترازينيكا، ظهرت عليها أعراض "غريبة جدا".

وقالت الوكالة إن عدد صفائح الدم في جسمها كان منخفضا، وإنها أصيبت بجلطات في أوعية دموية صغيرة وكبيرة كما أصيبت بنزيف.

وكانت برامج التطعيم الأوروبية شهدت ارتباكا في الأسبوعين الماضيين من جراء تقارير أفادت أن بعض من تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا أصيبوا بجلطات دموية.

وقالت وكالة الدواء الأوروبية إنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الحالات نجمت عن التطعيم، ورددت منظمة الصحة العالمية هذا الرأي أيضا يوم الجمعة.

والأحد قالت شركة أسترازينيكا إن مراجعة لبيانات السلامة الخاصة بمن تم تطعيمهم باللقاح، لم تسفر عن أي أدلة على زيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية.