جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، فأن قوات الجيش اليمنى مسنودة بالمقاومة الشعبية، أحبطت هجومًا لمليشيا الحوثى المدعومة ايرانيًا فى جبهة الكسارة، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى فى صفوفها.
وكانت المليشيا الحوثية قد حشدت، منذ يوم أمس، لهذه المحاولة الهجومية، أعداد كبيرة من عناصرها المغرر بهم، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اليمنى يحبط هجوما لميليشيا الحوثى غرب مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.