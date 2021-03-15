الجيش اليمنى يحبط هجوما لميليشيا الحوثى غرب مأرب

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، فأن قوات الجيش اليمنى مسنودة بالمقاومة الشعبية، أحبطت هجومًا لمليشيا الحوثى المدعومة ايرانيًا فى جبهة الكسارة، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى فى صفوفها.

وكانت المليشيا الحوثية قد حشدت، منذ يوم أمس، لهذه المحاولة الهجومية، أعداد كبيرة من عناصرها المغرر بهم، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.