كن أول الرابحين مع تمويل الأهلي التأجيري

تمويل الأهلي التأجيري، من اهم التمويلات التي يقدمها البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية والذي تم الإعلان عنه من قبل البنك علي صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن البنك الأهلي التجاري اعلن عن مجموعه من العروض الحديثة أيضا منها عروض الأهلي التمويلية و برنامج القسط المرن من البنك الأهلي الذي تم الإعلان عنهم حديثا، وسوف نشرح لكم عروض تمويل الأهلي التأجيري وكن أول الفائزين بالعرض من خلال المقالة الأتية.

عروض تمويل الأهلي التأجيري

عروض تمويل الأهلي التأجيري الذي تم الإعلان عنه يقدم باقة من اهم والمع العروض الخاصة والحصرية لجميع عملاء تمويل الأهلي التأجيري وذلك بالتعاون مع وكلاء السيارات والموزعين المعتمدين داخل المملكة السعودية والتي تشمل كافه أنواع السيارات التي تمكنك بالانطلاق بسيارتك المفضلة، عروض تمويل الأهلي التأجيري تمكنك أن تكون واحد من 25 فائز أسبوعيا وذلك باسترجاع نقدي يصل بقيمه 5000 ريال وذلك عند حصولك علي سياره من تمويل الأهلي التأجيري، كما اعلن البنك الأهلي عن بداية عروض تمويل الأهلي التأجيري والذي يبدأ من 7 مارس 2021 وينتهي في 4 أبريل 2021.

شروط عروض تمويل الأهلي التأجيري

اعلن البنك الأهلي التجاري عن شورط وأحكام عروض تمويل الأهلي التأجيري والتي تكتمن في النقاط الأتية:

يتم احتساب قيمه الاسترجاع لأول 5 مستفيدين من برنامج تمويل الأهلي التأجيري ماعدا يوم الجمعة والسبت.

يتم احتساب العميل كفائز من فائزين العرض بعد حصوله علي الموافقة النهائية فقط.

تقتصر هذه الحملة علي عملاء البنك الأهلي للأفراد فقط.

المنسوبين إلي البنك غير مؤهلين للدخول في العروض.

عند حصول العميل علي الموافقة وكفائز بالعرض يتم استرجاع المبلغ في خلال شهر في حسابه الخاص.

عند قبول البنك للعميل كفائز ويتم الإعلان عنه علي حساب البنك والموقع الإلكتروني يتضمن قبول العميل للمبلغ.

عدد مرات فوز العميل للعرض مره واحده فقط.

معدل نسبه سنوي منخفض يبدأ من 8.74% وبدون رسوم أدارية.

الحصول علي عروض تمويل الأهلي التأجيري

اعلن البنك الأهلي التجاري عن كيفيه التقديم علي عروض الأهلي التأجيري وهي عن طريق دخول الموقع الرسمي البنك الأهلي وتقديم الطلب الكترونيا مع كتابه جميع البيانات الخاصة وبعدها سيتم التواصل مع العميل مباشره.