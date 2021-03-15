دليل خدمة تحسين العلاقة التعاقدية 1442 بشرة خير بعد إلغاء نظام الكفيل

دليل خدمة تحسين العلاقة التعاقدية 1442 يسهل على الكثير من العاملين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية إمكانية ضمان حقوقهم في الأعمال بعيدًا عن نظام الكفيل في السعودية الذي سبب ضرر طول السنوات الماضية، وطرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية دليل خدمة تحسين العلاقة التعاقدية 1442 من منطلق رؤية المملكة 2030 وتطوير سوق العمل في السعودية سوء للمواطنين أو الوافدين، وأو ما هدفت إليه لتحسين رؤية العمل هو إلغاء نظام الكفيل 2021 بعد المشاكل الكثيرة الذي تسبب فيها خلال السنوات الماضية، ولكن شروط الاستفادة من خدمة تحسين العلاقة التعاقدية 1442 حتى يتم العمل بنظم دقيقة ويضمن حقوق الطرفين.

دليل خدمة تحسين العلاقة التعاقدية 1442

يهدف دليل خدمة تحسين العلاقة التعاقدية 1442 إلى سهولة تنقل العامل من عمل لآخر دون آي أضرارمع مراعاة شروط الالتزام بفترة الإشعار وضوابطه المحددة، ويعمل دليل خدمة تحسين العلاقة التعاقدية على توفير الخدمات الآتية:

خدمة التنقل الوطيفي.

خدمة الخروج والعودة.

خدمة الخروج النها وانتهاء العقد.

ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن دليل خدمة تحسين العلاقة التعاقدية 1442 على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية

شروط الاستفادة من خدمة تحسين العلاقة التعاقدية 1442

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة شروط للاستفادة من خدمة تحسين العلاقة التعاقدية 1442 بين صاحب العمل والعامل، لتكون على النحو التالي:

أن يكون العامل خاضع لنظام العمل السعودي. أن تكون الإقامة سارية. لدىّ العامل عقد موثق. دفع رسوم للخدمة سواء كانت للخروج والعودة أو الخروج. إقرار العامل على عدم العودة في الإجازة الممنوحة له من صاحب العمل على منصة أبشر.

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

أعلنت وزارة الموادر البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مبادرة تسحين العلاقة التعاقدية ضمن رؤية المملكة 2030 فهى أبرز مبادرات التحول الوطني على أن يتم تمكين الكفاءات البشرية وتطوير ظروف العمل في السعودية بما يضمن قاعدة بيانات شاملة لـ العاملين في السعودية بعد إلغاء نظام الكفيل.