الطيران المدني يطلق بوابة إلكترونية لخدمات المسافرين

الإعلان عن إطلاق بوابة إلكترونية للمسافرين من الطيران المدني، حيث دشن عبد العزيز الدعليج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، البوابة الإلكترونية لخدمات المسافرين الجديدة، وذلك مشاركة من الهيئة مع الحملة التي أطلقتها وزارة التجارة لتوعية المستهلكين بحقوقهم، والتي تتزامن مع اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف 15 مارس، من كل عام.

بوابة إلكترونية لخدمة المسافرين

وقال مصدر بالهيئة العامة للطيران المدني، أن مشاركة الهيئة تأتي ضمن شراكاتها النوعية العديدة مع مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وغير الحكومية، بهدف تعزيز دور الهيئة التفاعلي في توعية المسافر بحقوقه التي كفلتها له أنظمة السفر، علاوةً على ذلك فإن الهيئة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية والتقييم المستمر لأدائها.

وأضاف المصدر، أن الهيئة أنشأت “الإدارة العامة للجودة وحماية المسافرين” وهي إدارة خاصة تعني بحقوق العملاء ووضعت لها لائحة، أبرزت خلالها حقوق وواجبات المسافر في رحلة السفر، وفق ما نصنت عليه الأنظمة والتشريعات التي تحمي حقوق المسافرين تعتني بخدماتهم، لافتًا إلى أن الهيئة مشاركة منها في اليوم العالمي لحماية المستهلك تقدم للمسافرين حزمة متنوعة، من الخدمات والمبادرات.

خدمات البوابة الإلكترونية للمسافرين

وأشار المصدر، إلى أن البوابة الإلكترونية التي دشنها رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تهدف من خلالها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة التي تقدم للمسافرين في كافة مطارات المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق خدمة “المساعد الرقمي” المخصصة لاستقبال الشكاوى وتلقي الاقتراحات والرد على الاستفسارات، فضلاً عن نشر لائحة بالتزامات كل من الناقل الجوي والمسافرين، إضافة إلى مركز الخدمة الذي يقدم خدماته لكافة العملاء على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وتتيح البوابة الإلكترونية لكافة المسافرين إمكانية التحدث بشكل فوري مع “المساعد الرقمي” لمعرفة كافة المعلومات المتعلقة بالرحلات، والاطلاع على واجبات والتزامات المسافرين، علاوةً على مجموعة من الخدمات الأخرى ومنها: خدمة الرد الآلي عبر حساب الهيئة الرسمي على منصة ” تويتر”، وخدمة “مساندة” من خلال الاتصال على الرقم الموحد 8001168888.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تأسست في عام 1948م تحت مسمى (مصلحة الطيران المدني) وضمت حينها كلا من الخطوط السعودية وإدارة الطيران المدني، وفي عام 1959م تم فصل الخطوط السعودية عن الطيران المدني.

وأصبح مسمى الطيران المدني (مديرية الطيران المدني)، وفي عام 1977م تم تغيير مسمى (مديرية الطيران المدني) إلى (رئاسة الطيران المدني)، وتحولت في عام 2004 إلى الهيئة العامة للطيران المدني لتكون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري،تعمل وفق أسس ومعايير تجارية.