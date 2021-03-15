إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2021 وشروط الاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي

إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2021 من أبرز الأحداث في المملكة حاليًا، لاسيما أن المقيمين في السعودية يبحثون على نظام العمل الجديد بعد إلغاء نظام الكفيل في السعودية، ويتساءلون عن الخدمات عبر منصة أبشر للتوظيف، وخاصة أنهم ظلوا يعانون من نظام الكفالة السعودي لسنوات وسط قدوم الآلآف من العاملين سنويًا إلى المملكة، وعكفت السعودية على تقديم نظام جديد للعمل، وهي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص السعودي، تقدم خدمات متعددة لعل أبرزها خدمة التنقل الوظيفي وخدمة الخروج والعودة وخدمة الخروج النهائي، لذا كان إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2021 فرحة لدى العديد من العاملين في السعودية بعد استغلالهم من قبل الكفالة السعودية.

إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2021

بدأ الكثير من العاملين في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن فوائد إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2021 وكيفية التعامل معهم بعد ذلك، فقد أفاد الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالى بجدة، أن هناك حقوق جديدة للعمالة الوافدة بعد إلغاء نظام الكفالة في السعودية ولعل أبرزها التالي:

حرية التنقل من وظيفة لأخرى دون موافقة صاحب العمل.

حرية السفر خارج المملكة بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونيا.

حق العامل التنقل من وظيفة لأخرى دون شروط.

للعامل حرية مغادرة المملكة دون موافقة صاحب العمل.

الاستفادة من الخدمات عبر منصة أبشر وقوي.

إجادة القراءة والكتابة شرطا للحصول على التأشيرة.

اختبار العامل فى بلده قبل استقدامه.

شروط استفادة الوافدين من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط الاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي بعد إلغاء نظام الكفيل في السعودية على أن تشمل التالي:

يكون العامل ضمنالعمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل.

أكمل 12 شهرا لدى صاحب العمل الحالي في أول دخول المملكة.

لايوجد طلب آخر لنقل الخدمة لدى العامل.

الالتزام بفترة الإشعار في حال سريان عقد العمل.